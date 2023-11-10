洲際貨櫃車專用道施工 11月13日起縮減沿海二路
因應高雄洲際貨櫃中心啟用，市府設置貨櫃車專用道，其中沿海二路（茂大街至中林路）北上東側機車道和南下西側自行車道分別於13日和20日9時起進行拓寬作業縮減、封閉。
洲際貨櫃車專用道計畫在中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道。
高雄市工務局今天透過新聞稿指出，縮減車道範圍為北上東側機車道，預計施工2個月；南下西側自行車道封閉，施作期間預計10個月，採併行作業，以利縮減作業時間，降低後續道路拓寬施工時所帶來的交通衝擊。
新工處表示，施工期間沿海二路（茂大街至中林路）南下及北上機車道仍可維持通行，此次封閉資訊也同步協請警察廣播電台加強宣導。
新工處呼籲用路人留意沿路各路口交通指示牌面，並配合現場義交人員指揮，確保工區周邊行車安全與順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言