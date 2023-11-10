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洲際貨櫃車專用道施工 11月13日起縮減沿海二路

中央社／ 高雄10日電

因應高雄洲際貨櫃中心啟用，市府設置貨櫃車專用道，其中沿海二路（茂大街至中林路）北上東側機車道和南下西側自行車道分別於13日和20日9時起進行拓寬作業縮減、封閉。

洲際貨櫃車專用道計畫在中鋼路、沿海二路及沿海三路等港區道路設置貨櫃車專用道。

高雄市工務局今天透過新聞稿指出，縮減車道範圍為北上東側機車道，預計施工2個月；南下西側自行車道封閉，施作期間預計10個月，採併行作業，以利縮減作業時間，降低後續道路拓寬施工時所帶來的交通衝擊。

新工處表示，施工期間沿海二路（茂大街至中林路）南下及北上機車道仍可維持通行，此次封閉資訊也同步協請警察廣播電台加強宣導。

新工處呼籲用路人留意沿路各路口交通指示牌面，並配合現場義交人員指揮，確保工區周邊行車安全與順暢。

車道 自行車 工時

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