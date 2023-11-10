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高雄銀行增資50億！議員要求做專案報告 議會吵成一團

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。記者宋原彰／攝影
議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。記者宋原彰／攝影

高雄市議會今日做總預算案編製，審計處提出的72案中全數交付審查，但議員邱于軒指出，高雄銀行此次增資50億，當中20億由市有財產開發基金借貸而來，事關全民財產，要求高銀針對如何健全公司績效在議會做專案報告，出席議員隨後表決不同意該案二讀，專案報告後續將由程序委員會提出討論。

邱于軒說高雄市自籌財源占決算比例逐年降低，大量依靠中央統籌分配款，地方財政自主性不高，審計處屢稱要開創地方自主性財源，檢討非營業特種基金策略，高雄銀行卻要賒借20.5億增資，要求高銀做營運檢討專案報告；審計處提出總預算案編製的72案中，財經類第1案包括高銀增資，邱為此不同意交付。

議會秘書長黃錦平解釋議程，市有財產基金支出是在總預算附屬單位預算的一部分，歸在在主計處財經類第一案號報告內，但無法單獨只因這部分不交付，議員可在交付後第二階段，將高銀增資案單獨做討論，才決定是否排程，藍綠兩黨團分別討論後，針對第4屆第2次定期大會議員提案共507案，均同意交付審查。

同意交付審查後，議會針對邱于軒要求高銀增資需做專案報告做討論，邱認為高銀需在報告上清楚說明如何健全公司績效、培育人才、加強淨零業務等，議員鄭光峰則說次案應該在後續程序委員會提出討論；最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。

議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。圖／翻攝自高雄市議會YouTube頻道
議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。圖／翻攝自高雄市議會YouTube頻道
議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。圖／翻攝自高雄市議會YouTube頻道
議員邱于軒在議員提案中要求高雄銀方針對營運方針做專案報告，最後在出席議員不記名表決下，反對14票、贊成8票，該提案不進入二讀，直接交付審查。圖／翻攝自高雄市議會YouTube頻道

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