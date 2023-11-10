影／吸引銀髮族來運動 左營運動中心將引進智慧虛擬滾球機

高雄市左營運動中心參加「樂。無齡博覽會」，展出即將引進的智慧虛擬滾球機，只要朝前方丟擲圓球，球落地會出現虛擬荷葉，藉由連續丟球連接荷葉，讓卡通青蛙踏著荷葉跳到對岸，完成闖關。不少長輩好奇嘗試，直呼「好玩！」

高市運動發展局專門委員汪小芬說，高雄市政府近年積極推動把科技與運動結合，在高雄的運動中心設置智能運動器具，在苓雅運動中心已經有新現代五項運動的體驗，將傳統划槳、拳擊、跳房子等運動，與體感偵測、互動感知、VR虛擬實境等科技融合。

汪小芬表示，左營運動中心將來會引進這套智慧虛擬滾球機，主要目的是想要透過有趣的互動，來訓練運動者，尤其是長輩的手、眼協調功能，讓運動像是玩遊戲，達到健康的效益。

據了解，智慧虛擬滾球機要價50萬元起跳，藉由地板上的白色投影幕，以及周圍黑框形狀的感應器，搭配智慧投影機，在靠近玩家一側的起點顯示出卡通青蛙，玩家把球丟進投影幕時，感應器會感應球的掉落最後位置，讓投影機準確投射出荷葉圖案，並讓卡通青蛙移動位置到荷葉上，玩家如果丟10顆球以內能讓青蛙移動到對岸終點，就算過關。

吳姓男子說，智慧虛擬滾球機就像是一台超大型的電動玩具，遊戲規則簡單，但親自上手試玩後，才發現因為球會滾動，要讓球停留在目標地點，把荷葉串聯起來，讓青蛙走到終點「其實還蠻有挑戰性的」，相當有趣。

協助左營運動中心營運的高雄市基督教青年會(YMCA)執行長蔡政甫表示，左營運動中心目前已有6套科技運動健身器材，包括射箭、光劍、電競自行車、數位地墊等，為了提供全齡化的運動方式，將來會引進這套非常適合長輩的智慧虛擬滾球機。