屏東縣運今開跑 3天賽程吸引逾萬名好手同場較勁

第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，象徵參賽選手們展現運動家精神，為自己設下目標，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。

縣長周春米表示，屏東自2020年舉辦全中運，2024年將舉辦全民運、2027年舉辦全國運，讓地方成為10年內舉辦全國3大賽事的一個縣市，期待屆時全國的體育好手齊聚屏東，大放光彩。

她指出，縣運是屏東最高等級的綜合性賽事，孕育許多優秀在地選手，在全國及世界性賽事屢創佳績，如今年第19屆杭州亞運，屏東代表隊勇奪3金3銀佳績，10月剛落幕的第19屆亞洲滑輪錦標賽，屏東選手奪得12金7銀3銅，排名全國第1，未來縣府會積極爭取更多國際賽事、國際場館，讓地方運動能量並肩國際。