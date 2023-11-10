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屏東縣運今開跑 3天賽程吸引逾萬名好手同場較勁

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供
第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供

第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，象徵參賽選手們展現運動家精神，為自己設下目標，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。

縣長周春米表示，屏東自2020年舉辦全中運，2024年將舉辦全民運、2027年舉辦全國運，讓地方成為10年內舉辦全國3大賽事的一個縣市，期待屆時全國的體育好手齊聚屏東，大放光彩。

她指出，縣運是屏東最高等級的綜合性賽事，孕育許多優秀在地選手，在全國及世界性賽事屢創佳績，如今年第19屆杭州亞運，屏東代表隊勇奪3金3銀佳績，10月剛落幕的第19屆亞洲滑輪錦標賽，屏東選手奪得12金7銀3銅，排名全國第1，未來縣府會積極爭取更多國際賽事、國際場館，讓地方運動能量並肩國際。

「工欲善其事，必先利其器」，周春米說，去年潮州鎮啟用全台首座、亞洲唯2的國際最新標準滑輪溜冰比賽場地「屏東國際滑輪溜冰場」，讓選手無後顧之憂投入訓練，在賽場上大顯身手，勉勵縣運所有與會選手持續精進、突破自我，「改寫大會紀錄！」

第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供
第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供
第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供
第72屆屏東縣運暨公教聯合運動會今於屏東縣立田徑場開跑，以「全屏躍動、GO FOR GOAL」為主題，為期3天的競賽活動，有田徑、羽球、舉重等33項競賽項目，參與人數達1萬3千多人。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 運動 周春米

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