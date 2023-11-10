恆春鎮納骨堂工程牛步惹議 鎮公所拚年底開放營運

屏東縣恆春鎮是國旅勝地，路旁公墓卻四處可見，公所斥資近億在第18公墓興建生命紀念園區，雖在5年前破土興建，卻一波多折，收費條例已出爐，使用執照核發半年後仍未啟用，鎮民大嘆行政效率牛步；鎮公所表示，目前正進行停車場、周邊鋪面、環境綠美化工程，等核發營運許可執照，最快年底啟用，第1期6500個塔位，後續將達到3萬個。

恆春半島6鄉鎮中，原住民的獅子和牡丹2鄉，鄉立納骨牆陸續啟用，車城鄉已有思親人文紀念塔，滿州鄉興建6500個塔位的生命館也啟用，枋山鄉附近有民間經營的里龍山生命紀念館，公所規畫在台1線苿麗灣海岸對面山上建1萬個塔位納骨塔，恆春鎮納骨堂啟用後，可讓在地先民可享有尊嚴且安心的長眠居所，鄉親慎終追遠也能省去到外地祭祀的舟車勞頓。

恆春鎮有23座公墓，因早已禁葬，公所20多年前就規畫在位置適中的第18公墓建納骨塔，但歷經4任鎮長都沒有動靜，前鎮長盧玉棟爭取8000多萬經費規畫興建，但5年前破土後，聯外道路無法需達到法規要求的6公尺，一度用地徵收遇抗爭被擱置，直到補選的鎮長陳文弘上任後才動工，88管處今年5月核發使用執照後收費條例也通過，但遲不見啟用，鎮民怨聲四起。

恆春鎮公所說，第1期完工塔位將存放在地放置的700個無主骨骸，後續將達到3萬個，目前進行2期的戶外停車場和綠美化工程，等核發營運許可執照，最快年底啟用，鎮民申請塔位，一樓規畫為4萬元、二樓為3萬5000元，並提供低收和弱勢優惠，外縣市民眾費用較高，希望讓當地居民落葉歸根；另馬路旁的公墓有礙觀光區景觀，將以撿骨方式遷至公有納骨塔，美化旅遊勝地景觀，因遷葬涉及家屬意願，要循序漸進，非一蹴可及。