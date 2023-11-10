別開車！Coldplay明後天世運主場館開唱 搭捷運與接駁車最環保

英國搖滾天團Coldplay明、後兩天將在世運主場館開唱。高市交通局強調，會場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來；世運大道從上午8時至深夜24時實施交通管制，周邊道路可能壅塞，建議改道，樂迷請盡量搭乘捷運、接駁車或步行前往，避免塞車或尋找車位延誤入場時間，共同響應Coldplay節能減碳的樂團理念。

交通局表示，世運主場館是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地，預估場內外人數將逾8萬人。為維護參加民眾步行安全，世運大道每日8時至24時將實施交通管制，交通局預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有壅塞情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局說，Coldplay現場演出致力追求環保與節能減碳，高市府邀請樂迷朋友與國際演唱會環保潮流接軌，參加演唱會活動請盡量搭乘大眾運輸工具，「搭捷運、不開車、少騎車」，管制期間會場周邊道路均禁止臨時停車，有接送需求的民眾，請多多利用外圍各捷運及輕軌站臨停接送，再轉搭捷運至紅線 R17 世運站出站，步行 5-8 分鐘即可抵達演唱會場。

主辦單位也特別安排免費接駁專車，15時至19時30分提供「高鐵左營站/台鐵新左營站-演唱會場」進場接駁車服務、21時至23時30分提供「演唱會場-高鐵左營站/台鐵新左營站」散場接駁車服務。

散場疏運部分，民眾可利用捷運紅線 R17 世運站轉乘，捷運已規劃提高疏運量能，將縮短班距為3至4分鐘；世運翠華路東側人行步道系統完整，交通局也鼓勵民眾可多以步行方式前往左營站，步行時間約25分鐘。

交通局指出，本次活動機車臨時停放區規劃於世運主場館西北側、軍校路西側（世運大道至海功路）及緯六路，開放時間為11日及12日上午8時至晚間23時，騎車前往的樂迷可多加利用。另會場「絕不提供汽車停車位」，請民眾千萬不要開車來，搭捷運及接駁車是依然是最聰明最方便的選擇。