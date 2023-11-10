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嘉縣無好孕專車 議員黃嫈珺提補助6千減輕生養負擔

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
新竹市政府今年6月推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今年6月推出「好孕專車服務」，讓孕婦安心，守護幼兒健康。圖／新竹市政府提供

為減輕媽咪懷孕期間產檢來回交通的負擔，目前全台包括台北市、嘉義市及屏東縣等6縣市提供產檢車資補助，嘉縣議員黃嫈珺今天在議會定期會質詢提出「好孕專車」補助6000元，讓願意生養的夫妻減輕負擔；縣長翁章梁表示，他覺是不錯的，並指示社會局匯整資料討論。

黃嫈珺表示，現在最新推行的「好孕專車」，全台已推行的共6個縣市，非六都的有嘉義市和屏東縣，舉在台北市的電子乘車金到8000元，高雄市則推5040元，嘉義市則每次100元分28趟共2800元，屏東縣則6000元。

縣長翁章梁表示，能為鄉親多做一些事，當然我們都願意，雖會涉及到經費及先後順序，但「好孕專車」他認為是不錯的，立即請社會局去了解收集相關資料討論。

為何會提出好孕專車？黃嫈珺說，縣內只有2間醫院大林慈濟及嘉義長庚可生育，加上縣幅員遼闊，孕媽做產檢都一定要搭車，尤其肚子愈來愈大時，更需乘車到院產檢。

黃嫈珺建議，依嘉縣去年新生兒數為2200，媽媽大概也是2200位左右，預算上她希望縣能達到補助6000元，不要低於嘉義市及屏東縣，讓願意生養的夫妻減輕負擔，盼獲縣長同意。

嘉市府指出，「嘉有好孕」產檢補貼乘車券一份共28張，每趟最高補貼100元，單趟限用一張；屏東市「好孕車券」1本共6000元，內有各20張面額100元及200元的乘車券，適用懷孕期至分娩2個月內，往返醫療院所產檢或因懷孕、產後引起就醫需求。

嘉縣議員黃嫈珺今天在議會定期會質詢提出「好孕專車」補助6000元，讓願意生養的夫妻減輕負擔。記者呂慧瑜／翻攝
嘉縣議員黃嫈珺今天在議會定期會質詢提出「好孕專車」補助6000元，讓願意生養的夫妻減輕負擔。記者呂慧瑜／翻攝

屏東縣 嘉義 黃嫈珺 翁章梁

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