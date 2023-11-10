屏東登革熱7年最嚴峻 縣府查到孳生源已罰19件

屏東縣本土登革熱疫情累計234例，7年以來最嚴峻，屏東縣政府今天說，一旦查獲孳生源，將依傳染病防治法開罰，未改善者得按次處罰，民眾應主動清除；截至7日，已罰19件。

屏縣府統計，234例中以屏東市164例最多，萬丹鄉21例、東港鎮11例、恆春鎮9例、長治鄉6例、內埔鄉4例；潮州鎮及九如鄉各3例；麟洛鄉及竹田鄉各2例；佳冬鄉、新園鄉、來義鄉、春日鄉、鹽埔鄉、林邊鄉、新埤鄉、萬巒鄉及瑪家鄉各1例，而屏東市、東港及恆春出現社區群聚。

屏縣府發布新聞稿表示，防疫團隊一旦接獲確診通報，依衛生福利部疾病管制署規定須於48小時內完成緊急防治作業，防疫團隊執行化學防治噴藥過程中，噴槍溫度達攝氏數百度以上，民眾不可靠近，以免燙傷。

此外，屏縣府衛生局說，一旦查獲孳生源，將依法處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰，未改善者按次處罰；截至7日，已開出19件行政處分書，各罰3000元。

衛生局表示，沒積水容器就沒孳生源，也就沒有登革熱，民眾應徹底落實每週「巡、倒、清、刷」，平時容器加蓋或減量。