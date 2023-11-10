快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

屏東登革熱7年最嚴峻 縣府查到孳生源已罰19件

中央社／ 屏東縣10日電

屏東縣本土登革熱疫情累計234例，7年以來最嚴峻，屏東縣政府今天說，一旦查獲孳生源，將依傳染病防治法開罰，未改善者得按次處罰，民眾應主動清除；截至7日，已罰19件。

屏縣府統計，234例中以屏東市164例最多，萬丹鄉21例、東港鎮11例、恆春鎮9例、長治鄉6例、內埔鄉4例；潮州鎮及九如鄉各3例；麟洛鄉及竹田鄉各2例；佳冬鄉、新園鄉、來義鄉、春日鄉、鹽埔鄉、林邊鄉、新埤鄉、萬巒鄉及瑪家鄉各1例，而屏東市、東港及恆春出現社區群聚。

屏縣府發布新聞稿表示，防疫團隊一旦接獲確診通報，依衛生福利部疾病管制署規定須於48小時內完成緊急防治作業，防疫團隊執行化學防治噴藥過程中，噴槍溫度達攝氏數百度以上，民眾不可靠近，以免燙傷。

此外，屏縣府衛生局說，一旦查獲孳生源，將依法處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰，未改善者按次處罰；截至7日，已開出19件行政處分書，各罰3000元。

衛生局表示，沒積水容器就沒孳生源，也就沒有登革熱，民眾應徹底落實每週「巡、倒、清、刷」，平時容器加蓋或減量。

屏東縣政府 衛生局 登革熱

延伸閱讀

屏東登革熱疫情7年來最嚴峻 累計234例病例、開罰19件

台中登革熱快篩陽+1…外埔40多歲男到過台南 這4區民眾注意

台南本土登革熱近2萬例 佳里驗出第2型病毒加強噴藥

影／防登革熱剩噴藥？陳其邁：「講這種話是外行話」

相關新聞

遞補屏東第2選舉區議員 張振亮今宣示就職 承諾「3好」造福鄉親

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長、2任代表會主席，去年登記參選屏東縣第二選區議員，遭檢舉起訴，屏東地院10月27...

台水檢驗三和淨水場供電設備 瑪家鄉4村、800戶14日停水7小時

台水配合台電辦理「112年屏東營運所（三和淨水場）高低壓供電設備檢驗」，瑪家鄉（三和村、佳義村、涼山村、排灣村）14日上...

「橘色惡魔」旋風將再襲捲高雄 12月10日多視角同步直播

日本「橘色惡魔」12月10日將在高雄首演，高雄市政府今天公布首支宣傳影片，並指當日將在活動現場及網路平台直播，讓全台民眾...

為外送員爭權益 黃柏霖催生高雄市外送平台業者自治條例

繼10月18日召開外送平台公聽會後，昨日黃柏霖邀約外送員代表、高雄市產業總工會總幹事及相關局處至國民黨議會黨團，針對「高...

鼓勵二代返鄉讀書 台灣金門同鄉總會捐款金大設獎學金

台灣金門同鄉會總會的旅台鄉親日前在創會總會長李台山及現任總會長楊維居等人的號召下，集資132萬元再度捐給金門大學，充實金...

塔位趨飽和 「旗津人等到不諒解」

高雄面臨納骨塔櫃飽和，塔位將用完窘境，多名議員昨質詢要求市府盤點，加速規畫因應，議員指旗津區生命園區僅剩500多個櫃位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。