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高雄公幼教師遭控強拉幼童致傷 教育局調查

中央社／ 高雄10日電

高市一名家長在網路上貼文指控，兒子在仁武區某公立幼兒園遭男老師強拉、甩巴掌，並貼出男童臉部傷痕照。校方今天表示，已調整此教師職務、禁止入班，由教育局調查釐清。

一名家長今天凌晨在社群媒體臉書（Facebook）社團發文指出，兒子1日在學校遭老師強拉至角落，更疑似被甩巴掌、抓傷，臉頰有數道明顯傷痕。經調閱監視器畫面，孩子被男老師強拉3次，影片傳出孩子無助驚恐哭聲，令人心痛。

學校校長今天接受媒體聯訪表示，獲知此事件後主動依照相關流程提報教育局，也將此教師調整職務，不得入班。後續持續關心家長與孩子，對孩子心理輔導。

男童媽媽接受媒體聯訪指出，男老師說法前後不一，一下子說是男童與其他學生發生衝突，才會帶到旁邊；後來又說當時在跳大會晨操，動作比較大，怕其他孩子打到，但就是不承認有打小孩，只說不小心抓傷孩子的手。

男童媽媽提到，老師當下要她調閱監視器，就是因爲知道事發角落的監視器壞了，「好險老天有眼，隔壁活動中心的監視器照到些許畫面。」畫面中孩子被老師強拉3次，傳出無助驚恐的哭聲，同班同學也說有看到老師動手。

男童媽媽表示，孩子現在情緒起伏很大，至今聽到要去學校讀書都說不要，聽到老師就很害怕；「我事後也問老師，小孩到底犯了什麼嚴重錯誤要這樣管教，但他解釋不出來。」

高雄市教育局發布訊息，獲學校主動通報時，立即請學校保留監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法調查，教育局已組成調查小組，會儘速完成調查，針對不當對待幼兒案件零容忍，調查屬實者絕不寬貸。

教育局說，如調查屬實，依情節輕重最高可對學校及行為人裁罰新台幣60萬元，如果情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。

教育局 幼兒園

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