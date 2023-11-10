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遞補屏東第2選舉區議員 張振亮今宣示就職 承諾「3好」造福鄉親
59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長、2任代表會主席，去年登記參選屏東縣第二選區議員，遭檢舉起訴，屏東地院10月27日一審判張無罪，於今上午順利出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺；張振亮表示，很開心能接任議員一職，未來會落實「3好」，好好做事、好好監督、好好爭取，不會辜負鄉親對他的期待。
屏東縣議會依中央選舉委員會公告第20屆第2選舉區遞補當選人名單，於今上午10點舉行遞補議員張振亮宣誓就職典禮，由議長周典論主持，屏東地方法院長李昭彥監誓。周典論於會中致詞表示，歡迎張加入議會團隊，期勉他善盡民代職責，監督縣政，為縣民福祉努力。
「很開心能夠接任議員」，張振亮說，這次責任加重，會做好議員職責，不辜負鄉親對他的期待，另未來會好好做事、好好監督縣政、好好爭取經費建設地方，「如果鄉親需要任何服務都不用客氣，感謝鄉親的支持。」
議會指出，原該選舉區議員吳亮慶因案經高等法院高雄分院，於10月11日判決當選無效定讞，內政部據此判決於同日解除其議員職權，中央選舉委員會公告該缺額由該選區落選頭、九如鄉前鄉長張振亮遞補。
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