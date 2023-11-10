快訊

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遞補屏東第2選舉區議員 張振亮今宣示就職 承諾「3好」造福鄉親

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
59歲張振亮今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。圖／屏東縣議會提供
59歲張振亮今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。圖／屏東縣議會提供

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長、2任代表會主席，去年登記參選屏東縣第二選區議員，遭檢舉起訴，屏東地院10月27日一審判張無罪，於今上午順利出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺；張振亮表示，很開心能接任議員一職，未來會落實「3好」，好好做事、好好監督、好好爭取，不會辜負鄉親對他的期待。

屏東縣議會依中央選舉委員會公告第20屆第2選舉區遞補當選人名單，於今上午10點舉行遞補議員張振亮宣誓就職典禮，由議長周典論主持，屏東地方法院長李昭彥監誓。周典論於會中致詞表示，歡迎張加入議會團隊，期勉他善盡民代職責，監督縣政，為縣民福祉努力。

「很開心能夠接任議員」，張振亮說，這次責任加重，會做好議員職責，不辜負鄉親對他的期待，另未來會好好做事、好好監督縣政、好好爭取經費建設地方，「如果鄉親需要任何服務都不用客氣，感謝鄉親的支持。」

議會指出，原該選舉區議員吳亮慶因案經高等法院高雄分院，於10月11日判決當選無效定讞，內政部據此判決於同日解除其議員職權，中央選舉委員會公告該缺額由該選區落選頭、九如鄉前鄉長張振亮遞補。

59歲張振亮今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影
59歲張振亮今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影
59歲張振亮（中）曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2任代表會主席，於今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影
59歲張振亮（中）曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2任代表會主席，於今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺。記者張已亷／攝影
59歲張振亮（右一）曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2任代表會主席，於今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺，由議長周典論（中）主持，屏東地方法院長李昭彥（左一）監誓。記者張已亷／攝影
59歲張振亮（右一）曾任九如鄉第17、18屆鄉長，2任代表會主席，於今上午出席議員宣誓就職典禮，遞補因當選無效遭解職的吳亮慶的空缺，由議長周典論（中）主持，屏東地方法院長李昭彥（左一）監誓。記者張已亷／攝影

議員 屏東縣 當選無效

延伸閱讀

屏東長治出現首例本土日本腦炎 7旬老翁重症入院治療

屏東首例！7旬翁確診日本腦炎 縣府籲加強防蚊

屏東登革熱疫情7年來最嚴峻 累計234例病例、開罰19件

屏東九如鄉前鄉長張振亮涉賄判無罪 議員遞補資格暫不受影響

相關新聞

遞補屏東第2選舉區議員 張振亮今宣示就職 承諾「3好」造福鄉親

59歲張振亮曾任九如鄉第17、18屆鄉長、2任代表會主席，去年登記參選屏東縣第二選區議員，遭檢舉起訴，屏東地院10月27...

台水檢驗三和淨水場供電設備 瑪家鄉4村、800戶14日停水7小時

台水配合台電辦理「112年屏東營運所（三和淨水場）高低壓供電設備檢驗」，瑪家鄉（三和村、佳義村、涼山村、排灣村）14日上...

「橘色惡魔」旋風將再襲捲高雄 12月10日多視角同步直播

日本「橘色惡魔」12月10日將在高雄首演，高雄市政府今天公布首支宣傳影片，並指當日將在活動現場及網路平台直播，讓全台民眾...

為外送員爭權益 黃柏霖催生高雄市外送平台業者自治條例

繼10月18日召開外送平台公聽會後，昨日黃柏霖邀約外送員代表、高雄市產業總工會總幹事及相關局處至國民黨議會黨團，針對「高...

鼓勵二代返鄉讀書 台灣金門同鄉總會捐款金大設獎學金

台灣金門同鄉會總會的旅台鄉親日前在創會總會長李台山及現任總會長楊維居等人的號召下，集資132萬元再度捐給金門大學，充實金...

塔位趨飽和 「旗津人等到不諒解」

高雄面臨納骨塔櫃飽和，塔位將用完窘境，多名議員昨質詢要求市府盤點，加速規畫因應，議員指旗津區生命園區僅剩500多個櫃位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。