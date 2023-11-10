台水檢驗三和淨水場供電設備 瑪家鄉4村、800戶14日停水7小時

台水配合台電辦理「112年屏東營運所（三和淨水場）高低壓供電設備檢驗」，瑪家鄉（三和村、佳義村、涼山村、排灣村）14日上午8點半至下午3點半停水，共計7小時（含復水時間)，合計停水戶數約800戶，請用戶配合節約用水。

台水表示，為落實電業法規及供電設備安全與預防管理，檢測淨水場電力設備期間將造成部分區域停水，將盡量縮短作業時間，盡速完工復水，降低用戶用水不便，請民眾配合節約用水，並預作儲水準備，若遇颱風或豪雨影響作業安全時，此停水案將順延並擇期公告實施。

台水提醒，民眾可於停水前前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，另外，停水期間應關閉抽水機電源，慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，導致馬達損壞或火災，且易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

另外，建築物的自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，避免發生虹吸汙染，而當恢復供水時，請民眾將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，或仍無（缺）水時，請致電通知，將派專人到府服務。