為外送員爭權益 黃柏霖催生高雄市外送平台業者自治條例

繼10月18日召開外送平台公聽會後，昨日黃柏霖邀約外送員代表、高雄市產業總工會總幹事及相關局處至國民黨議會黨團，針對「高雄市外送平台業者自治條例」，從外送員出發點探討實際需求。會中歸納幾項新增建議，研議並列入條例，預計下周一（13）日市議會將進行審查。

關於外送平台業者給外送員的懲處機制，不管是顧客端或店家，向平台業者投訴外送員後，外送員想為自己申訴，管道卻只有平台罐頭訊息回覆。陳姓外送員說，甚至第5次時，平台APP會回應「您的問題重複不再回應」的罐頭訊息。

黃柏霖說，將要求外送平台業者要在高雄設置食品安全抽查人員、每年外送員都需參加職業安全、交通安全、食品安全各1小時的受訓課程，明訂平台業者給外送員一個非罐頭訊息的申訴機制，保障外送員的工作權。要求平台業者將外送員的薪資計算公式透明化、在高雄市規劃外送員臨停車格。

目前外送員常會遇到一個問題，從相鄰店家取餐後，送餐距離也差不多，金額卻不同。高雄市產業總工會總幹事葉品言表示，針對外送員的薪資計算公式，平台業者應向外送員揭示，讓外送員了解自己的薪資組成。

近期交通部的違規記點制度，不只計程車，外送員也很常被檢舉。楊姓外送員說，台北市有外送機車臨停車格，高雄是否跟進？

黃柏霖說，如同貨車卸貨臨停車格，應將一些機車格，以同樣方式處理；校園、醫院、公家機關等也應設置。交通局代表說，校園可與家長接送區的停車格共用，外送員臨停車格將進行研議。