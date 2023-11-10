鼓勵二代返鄉讀書 台灣金門同鄉總會捐款金大設獎學金

台灣金門同鄉會總會的旅台鄉親日前在創會總會長李台山及現任總會長楊維居等人的號召下，集資132萬元再度捐給金門大學，充實金大旅台金門同鄉會會員暨子女入學獎助學金的基金，希望鼓勵旅居台灣的優秀「金二代」、「金三代」學子返鄉接受良好教育，據悉，總會的旅台鄉親累計捐款金大達420萬元，不但設立獎助學金讓學子受惠，也協助金大到台北開辦碩士學分班，嘉惠更多的鄉親。

金大表示，台灣金門同鄉會總會於108年1月在時任總會長李台山登高一呼，旅台各地金門同鄉會鄉親集資捐款181萬元給金大推動校務發展，校長陳建民感佩鄉賢在台辛勤奮鬥仍關懷鄉里，捐資興學，因此與同鄉會總會商議，將捐款設立獎助學金，鼓勵旅台的同鄉會會員子女就讀金門大學，讓他們除了接受良好的高等教育之外，也能在大學期間更認識故鄉金門，有更多的機會和阿公阿嬤、金門親友相處。

這筆旅台金門同鄉會會員子女入學獎助學金設立後，獲得旅台鄉親熱烈迴響，這幾年吸引許多優秀的旅台年輕學子返鄉就讀金門大學；109年10月，李台山與楊維居再次號召鄉親集資107萬元，繼續加碼支持金大的發展，充實獎助學金的基金。獎助學金並擴及鼓勵會員本人及其子女、孫子女就讀金門大學的學士班、碩士班及博士班等各學制，另外該基金也協助金門大學到位於新店的金門縣政府台北服務處(原福建省政府辦公處)開授碩士學分班，補助會員修讀金門大學的碩士學分，讓金門大學優質的教研能量嘉惠更多的旅台金門鄉親。

今年10月，李台山及楊維居又再一次號召鄉賢捐款給金門大學，共計募得132萬元，當中李台山就捐了50萬、總顧問陳永東捐30萬、楊維居與總會總顧問王水衷、台灣金門同鄉會總會副總會長陳進源等人各捐10萬元，還有不少人捐3萬、5萬。另外，李台山的企業界好友已故的陳宜昌董事長生前也非常支持金門大學，多次捐款金大，陳宜昌的遺孀陳楊淑範及其子女陳立民、陳信豪、陳沁梅、陳彩棠也捐贈市值近100萬元的南亞股票給金門大學。

金大指出，凡是該校各學制學生，本人或父母或祖父母為台灣金門同鄉會總會的各旅台金門同鄉社團的會員，經由旅台金門同鄉社團推薦，即可領取獎助學金2萬元，每人以申請1次為限。