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塔位趨飽和 「旗津人等到不諒解」

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄面臨納骨塔櫃飽和，塔位將用完窘境，多名議員昨質詢要求市府盤點，加速規畫因應，議員指旗津區生命園區僅剩500多個櫃位，居民每年約去化300多個，加上外縣市選在旗津奉塔，不到1年可能就不夠用，其他區納骨塔位也有相同問題，殯管處表示，今、明兩年全市會增2.1萬個櫃位。

副議長曾俊傑說，高市去年死亡人數2萬5462人，平均每月2122人死亡，要讓往生者有尊嚴好走，殯葬設備不但質要好、量也要夠。

議員簡煥宗舉旗津生命園區為例，目前僅剩588個櫃位，近4年當地平均1年死亡約305人，加上外區民眾登記奉塔，1年後可能就沒塔位，殯管處估算旗津生命紀念館約可再增設8016櫃位，至少先做一半，「旗津人等塔位，都已等到不諒解」。

殯管處長黃中中說，今年殯管處已申請經費，預定旗津明年再增1600個櫃位，也用基金編列樹葬區預算，預計2025年完成。

議員王耀裕說，鳳山拷潭公墓納骨塔至10月底剩1454位，但每年約需1000個，可能1年後就不夠用。議員宋立彬說，他爭取梓官區增建納骨塔遲無進展，因應櫃位不足一直建納骨塔也不是辦法，市府除要清理無主塔位，櫃位活化，更應鼓勵環保葬。

黃中中說，全市共30座納骨塔，僅美濃納骨塔櫃位量原始設計偏少，將擇期會勘。殯管處4至7月在全市已增設4千多個櫃位，預計明年3月前再增7000個，2024年再規畫1.2萬櫃位，其中鳳山拷潭公墓納骨塔櫃位，約再4年用罄，已規畫興建第2座納骨塔因應。

納骨塔 議員

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