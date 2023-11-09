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高雄每月平均死亡逾2000人 納骨塔櫃位快追不上

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄旗津生命紀念館僅剩500多塔位，不到一年就會用罄，議員要求民政局解決。記者王昭月／攝影
高雄旗津生命紀念館僅剩500多塔位，不到一年就會用罄，議員要求民政局解決。記者王昭月／攝影

高雄面臨納骨塔櫃飽和，面臨塔位將用完窘境，多名議員今天質詢要求市府全面盤點，加速規畫因應，議員指旗津區生命園區僅剩500多個櫃位，居民每年約去化300多個，加上外縣市選在旗津奉塔，不到1年可能就不夠用，其他區納骨塔位也有相同問題，要求殯葬管理處未雨綢繆，設法解決，殯管處表示，今、明兩年還會增加2.1萬個櫃位，因應不足。

高市議會民政部門質詢，議員紛關切納骨塔位問題，副議長曾俊傑說，高雄市去年死亡人數是2萬5462人，平均每月有2122人死亡，要讓民眾走好最後一哩路，殯儀設備不但質要好、量也要夠才是。

議員簡煥宗說，旗津生命園區會至今年11月初只剩588個櫃位，但2018年至2022年當地平均死亡約305人，加上外區民眾來登記奉塔，1年後可能就沒塔位？殯管處估算旗津生命紀念館約可再增設8016櫃位，是否至少先做一半？「旗津人等塔位，都已等到不諒解」。

「旗津人使用的櫃位太快了」殯管處長黃中中說，今年殯館處已申請一筆經費，預定明年再增1600個櫃位，另也利用基金編列樹葬區預算，預計2025年初完成。

議員王耀裕說，鳳山拷潭公墓納骨塔至今年10月底剩1454位，但每年約需1000個，照此進展，1年多就不夠了。議員宋立彬也說，他當選議員起就爭取梓官區增建納骨塔，遲不見進展，不過因應櫃位不足一直建納骨塔也不是辦法，市府除要清理出無主塔位，進行櫃位活化，更應鼓勵環保葬，讓先人遺骸回歸自然。

黃中中表示，高雄全市共有30座納骨塔，僅美濃納骨塔櫃位量原始設計偏少，將擇期會勘設法解決。殯管處今年4月至7月在全市已增設4千多個櫃位，預計明年3月前再增7000個，2024年再規畫1.2萬櫃位。其中鳳山拷潭公墓納骨塔櫃位，約再4年就用罄，已規畫興建第2座納骨塔因應。

高雄旗津生命紀念館僅剩500多塔位，不到一年就會用罄，議員要求民政局解決。記者王昭月／攝影
高雄旗津生命紀念館僅剩500多塔位，不到一年就會用罄，議員要求民政局解決。記者王昭月／攝影

納骨塔 議員 高雄市

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