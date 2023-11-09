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台電金門區營業處寒冬送暖 捐12萬關懷弱勢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電公司金門區營業處今天展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，慰問金門縣身心障礙者家長協會受到院童熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區營業處今天展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，慰問金門縣身心障礙者家長協會受到院童熱烈歡迎。記者蔡家蓁／攝影

台電公司金門區營業處今天展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，並致贈當地急難、低收入戶及身心障礙者及身心障礙者家長協進會、福田家園及松柏園等弱勢團體慰問金，展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，台電金門區營業處副處長蔡四海表示，希望藉此關懷行動，達抛磚引玉的效果，呼籲大家一起來關懷弱勢。

為避免弱勢民眾舟車勞頓之苦，蔡四海今天特別偕同多位處內幹部同仁親自將慰問金送至各關懷處所，讓獨居長者及弱勢民眾感受有如家人陪伴的幸福感，也展現台電回饋及關懷弱勢民眾的心意，深獲鄉親好評。

台灣電力公司金門區營業處長期關懷地方弱勢族群，今年度愛心活動，針對身心障礙者家長協進會探慰院民，續走訪金門縣松柏園及福田家園等團體，各贈送慰問金2萬元，另經由金門縣政府轉介，探慰5户急難户，各贈送6千元；5戶低收户各贈送2千元；身障及老人共10戶各贈送2千元，總計新台幣12萬元慰問金，關心他們的家庭狀況，表達台電公司的一份關懷與溫暖。

蔡四海表示，在歲末年終，大家相互祝福之時，仍有些鄉親因遭逢變故，需要我們一同關心，希望藉此關懷行動，達到拋磚引玉的效果，並呼籲社會大眾善盡一己之力，讓需要幫助的人適時得到援助，使弱勢民眾能感受到社會的關心，也讓社會氛圍更加祥和溫馨。

台電公司金門區營業處今天展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，陸續慰問福田家園及松柏園等弱勢團體。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區營業處今天展開歲末年終前的睦鄰愛心活動，陸續慰問福田家園及松柏園等弱勢團體。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區處今天慰問金門縣身心障礙者家長協會，副處長蔡四海（左）呼籲各界一起關心弱勢。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區處今天慰問金門縣身心障礙者家長協會，副處長蔡四海（左）呼籲各界一起關心弱勢。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區處副處長蔡四海（左）致贈慰問金給金門縣身心障礙者家長協會，由理事長歐陽彥森代表接受。記者蔡家蓁／攝影
台電公司金門區處副處長蔡四海（左）致贈慰問金給金門縣身心障礙者家長協會，由理事長歐陽彥森代表接受。記者蔡家蓁／攝影

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