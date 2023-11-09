明揚大火捐款專戶逾1.8億元 罹難員工發210萬、殉職消防員521萬

明揚國際科技公司9月22日大火造成10死110人傷，縣府設立專案捐款，專案捐款1個月，總金額共1億8806萬8945元，屏東縣社會救助金專戶管理運用委員會今召開第2次臨時會，決議先依捐款指定用途先行撥付，6名罹難員工每位210萬元，4名殉職消防員每位發521萬元，縣府社會處盡速協助善款撥至家屬指定帳戶。

社會處表示，縣府社會救助專戶「0922火災爆炸災害」專案捐款從9月23日開設至10月22日止，捐款筆數超過1萬1千筆，捐款累計1億8806萬8945元，其中指定用於警消人員善款為新台幣4944萬9228元。

社會處指出，因指定罹難者扶助金捐款金額明確，會中決議將依指定用途先行撥付；本次事件指定10名罹難者捐款計2100萬元，每位210萬元；另指定4名罹難消防人員捐款計1244萬元，每位計311萬元，加上前述210萬，罹難消防人員合計每人521萬元。

為照顧家庭成員，罹難者扶助金發放方式討論決議發放順位，第一順位為配偶、子女、父母，第二順位是兄弟姊妹，第三順位為祖父母、孫子女，並依順位人數均分撥付。

社會處表示，專案其他款項金額將運用罹難者家屬扶助金、傷者扶助金、罹難者子女及嚴重外傷者子女教育資助金等項目。其中經縣府社工調查，保障10名罹難者子女教育費，委員會同意於「屏東縣政府辦理『0922火災爆炸災害』專案捐款運用計畫」運用基準納入教育補助費用，另參採國內過去重大災害事件皆有提供子女教育資助，以信託辦理，決議由教育處先行估算涉及就學期間各階段相關學雜費用等經費需求，於下次會議提報並評估是否辦理。

明揚大火109人傷者部分，社會救助金專戶委員會已於第1次臨時會決議採外傷嚴重度分數（Injury Severity Score,ISS）為認定標準，截至11月8日，社福中心協助已收回個案及家屬計32份，並持續進行，專戶委員會盼ISS診斷證明書能於11月底前完成收集，以利扶助金盡快撥付。