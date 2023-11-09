金城迴龍宮又被撞！金紙爐也遭殃 網友調侃神明不敵三寶
金門縣金城鎮北堤路迴龍宮前路段又車禍！在金城地區供奉土地公的迴龍宮，去年6月遭男子高速撞擊廟前石墩與香爐，昨天又傳出遭張姓男子擦撞廟旁的殘障坡道扶手、金爐及石塊，肇事原因由金城分局釐清中，接連2次車禍，造成宮廟損失慘重，讓民眾都忍不住調侃「神的力量，也鎮不住三寶」。
金城分局表示，昨日13時許，發生1起交通事故，張姓男子駕駛自小客貨車沿北堤路往環島西路方向行駛，行經迴龍宮前路段疑似未注意車前狀況，先追撞同向前方陳姓男子所駕駛自小客車，張男自小客車又向右偏移，擦撞廻龍宮旁殘障坡道扶手、金爐及石塊後才停止，事故造成雙方車輛損壞、陳男腰部挫傷。
警方趕抵現場對雙方駕駛實施酒測，均無酒駕情形，但張姓男子猛烈撞擊前方車輛，也讓路過的行人與車輛都嚇了一大跳。
據了解，這是迴龍宮第2次遭撞，在去年迴龍宮也曾在半夜遭男子高速撞擊，整個天公爐都被撞壞，這次則是金紙爐，不少網友都說，應該是開車的沒在注意安全及路況，才會肇禍；但也有人調侃「神的力量，也鎮不住三寶」，三寶上路，連神明也自身難保。
金城分局呼籲，駕駛人駕車應遵守速限，保持適當的安全距離，並隨時注意車前狀況，遇有突發狀況才能及時反應，避免發生交通事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言