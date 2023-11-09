旗山偏僻農田發出陣陣惡臭 疑遭傾倒不明廢棄物

高雄旗山地區傳出有人在偏僻農田傾倒不明廢棄物，下雨過後傳出陣陣惡臭，因為鄰近水源區，有居民擔心水源遭到污染。里長會同環保局前往稽查也發現疑似混有塑膠顆粒廢土，送回化驗等待結果，警方也通知地主到案說明，如有不法將依法偵辦。

近日高雄旗山代天府附近傳出惡臭，聯外道路柏油路面也出現嚴重損壞，居民發現有人疑似在附近農田惡意傾倒廢土，惡臭源頭也來自於此立即通報1999。當地里長會同環保局人員前往稽查，發現廢土中疑似是混有塑膠顆粒的廢土，是否含有毒物則得等送回化驗後才能得知。

里長隨後也通報警方，昨夜就在現場發現一名怪手司機逗留，也通知地主到案說明。旗山分局表示，目前怪手司機與地主都已到案說明，一切等候環保局檢驗後，如有涉及刑事責任則函送地檢署偵辦。