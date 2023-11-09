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已檢舉里長訪中團 張博洋：高市府應訂規範要求報備

中央社／ 高雄9日電

台灣基進高市議員張博洋今天表示，自己上月已至橋檢檢舉，要求徹查高雄里長參加中國落地招待團是否涉統戰；他也要求市府，應制定里長工作規範，要求里長赴中交流須報備。

張博洋在高市議會質詢時表示，自己在兩週前到橋頭地檢署遞狀、檢舉，請檢調單位徹查中共落地招待團透過舉辦交流活動介選一事；經自己連續兩會期質詢關心，也確實有2團原本要赴中招待團直接取消。

張博洋也指出，高雄目前只有里長獎勵要點，但對工作內容、權責、權利義務完全沒有規範，反觀台北、桃園、台中有訂定鄰里長服務要點，明確規定里長權責及義務；建議市府應參考制定，不只對里長工作權責有保障，也能防堵中國統戰滲透。

張博洋指出，兩岸條例雖然明定「不得從事妨害國家安全或利益之活動」，雖然中央這樣訂，地方政府連誰要去、什麼時候去、去做哪些事，都不一定會知道，預防絕對勝於治療，完整報備制度有必要。

民政局長閻青智答詢表示，里長是廣義公務人員，這先年來里長工作五花八門，但核心價值是為民服務、協助市府執行公務，將檢討相關工作要點；至於里長赴中報備一事，會再研究相關法規，目前市府都有跟里長加強宣導。

張博洋說，里長法定身分特殊，是民選制度選出，但又不受公務人員法約束；中共就是看準里長貼近基層民意與人脈，在職務上的法定範圍不明確，才把統戰腦筋動到里長身上，應明確制定保障里長，以及國安。

張博洋 中共

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