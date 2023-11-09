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天團Coldplay周六日高雄開唱 被捷運耽誤的歌手站長又要「發功」了
搖滾天團Coldplay於11日、12日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高捷在進場傍晚5點到晚間7點，與散場夜間10點15分後加密班次，最短班距可達3分鐘，而有「被捷運耽誤的歌手」之稱的高捷世運站長林忠明也將散場時重現「月台安可曲」，用他的歌聲，讓候車旅客少點煩燥，平安快樂地回家。
49歲的林忠明在高捷服務15年，近幾年高雄國家體育場演唱會多，林忠明多次被調到世運站，協助疏運月台旅客工作，先前韓團BLACKPINK、五月天等天團演唱會結束後，林忠明即在月台為候車粉絲現場解悶開唱，邊唱邊說「感謝等候，車子還有多久來？我們就唱多久」，旅客紛紛拍攝影片轉傳，被網友封為「被捷運耽誤的歌手」。
對天團Coldplay本周六、日造訪高雄國家體育場開唱，林忠明說，他九月時從橋頭調到世運站，也是這時得知Coldplay要來開唱，他就開始在家中不斷練唱，妻子與一對兒子還會指導與提點他唱歌的技巧，「我準備兩個月了啦。」
林忠明說，11日、12日他會堅守崗位在於世運站疏運旅客，「需要我時，我就開始唱歌」，希望能旅客抒緩候車煩燥的心情，快樂、平安地坐捷運回家。
至於演唱的曲目？林忠明說，他已練了梁靜茹「勇氣」，張學友「最後一封信」、黃義達「女孩對我說」、歐得洋「孤單北半球」，其他曲目，會視現場狀況，若有安可，也會加碼演出。
高捷表示，11日、12日Coldplay疏運計畫，分為進場階段晚間5點到7點，與散場階段間10點15分以後，進場階段高捷列車班距會縮短至4分鐘一班，散場階段在晚間10點15分後列車班距將縮短至6分鐘一班，往小港方向最短班距可達3分鐘內，高捷也視情況配合啟動人潮分流及動線管制計畫，若演唱會因安可曲而延後散場，高捷也會配合延長營運時間，將旅客載運完畢為止。
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