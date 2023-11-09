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外送員送速食到中山大學遭猴搶 網歪樓：原來牠們不愛吃雞塊

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黃姓外送員貼文表示送餐過程遭到猴子搶餐。圖／翻攝自外送員的奇聞怪事
黃姓外送員貼文表示送餐過程遭到猴子搶餐。圖／翻攝自外送員的奇聞怪事

高雄黃姓外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」表示，他送餐前往中山大學時，被猴子搶走餐點，「猴崽搶餐，難過實收0，派單第一時間關心夥伴！」網友回說，「一定是送餐到中山大學」、「雙拳難敵數猴！」

黃姓外送員在「外送員的奇聞怪事」表示送餐時遭獼猴搶餐，並回傳麥當勞餐點紙袋慘遭撕毀、食物紙盒掉在地上，雞塊、塑膠湯匙、餐巾紙散落一地的照片，派單人員回訊問他「夥伴有受傷嗎？」

有網友問黃姓外送員是高雄嗎？黃姓外送員回說，中山大。一名女外送員回說，她剛也是送餐到中山大學，「也是看好幾隻（獼猴）在路邊」。另一外送員留言說，上次他被搶，「派單要我拍猴子搶餐拿走的照片」，也有網友看到照片雞塊掉滿地，留言說「原來猴子不愛吃雞塊」。

中山大學蘇姓學生說，柴山有很多獼猴，常看到猴子搶走遊客或學生手上的飲料、食物，甚至看過落單的女老師被猴子搶走手上的提包，「我現在都不敢手拿塑膠袋經過猴子面前！」

中山大學表示，先前就發生外送員送餐到校，結果被獼猴搶走餐點的事件，但今天尚未接獲同學反應說有外送員遭獼猴搶走餐點；校方在新生入學時，都會叮嚀要把食物放進背包，不要用手提著塑膠袋，以免引來獼猴搶奪。

外送員 猴子

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