海陸辛苦防疫協助噴藥消毒 高職生肩頸按摩勞軍致謝

高雄市登革熱疫情延燒，海軍陸陸戰隊登陸戰車大隊協助至疫情嚴重區域實施環境噴藥工作，噴藥消毒空檔借樹德家商暫時休息，校方提供場地讓國軍弟兄休息，教官室發起勞軍活動，美容科學生運用習得的肩頸按摩技能，餐管科學生準備水果切盤，以實際行動感謝辛苦的國軍。

樹德家商美容科10名學生至休息處，為噴藥消毒工作告一段落的國軍官兵按摩肩頸。學生劉育禎說，平時練習按摩的對象大多是老師或是同學，第一次為不認識的國軍大哥哥們肩頸按摩，感覺很特別，雖然他們身上有濃濃汗味，但是看到他們在休息前還穿著密不透風的防護衣、身揹數十公斤的消毒藥劑，在大太陽底下環境噴藥，真的很辛苦，能夠將自己在校所學的技能實踐出來，讓國軍紓解一下壓力，覺得很有意義。

接受肩頸服務按摩的中尉排長李瑜萱表示，執行過多次的噴藥消毒工作，陸戰隊弟兄都是不怕苦、不怕難的完成任務。感謝樹德家商提供很好的場場讓國軍可以暫時歇息，意外受到樹德家商同學們的服務，紓解了身心壓力，非常感謝。

樹德家商餐飲管理科的餐服選手朱苡瑄、謝翊欣，正在準備全國技能競賽，兩人以最快速度為國軍們準備好吃的水果切盤，並展現專業擺盤及服務技能。教師戴凡婷說，有機會讓學生發揮在校所學技能、為技能競賽暖身，又可以讓學生近距離瞭解國軍為國為民的辛勞，是很棒的體驗。

這次實施噴藥消毒任務的國軍中，裡剛好有一名去年畢業於樹德家商的校友上兵翁振凱，他說每次執行任務，隊上長官都會特別提醒安全的重要，雖然執行噴藥工作又悶又熱，但是重回母校，接受學弟妹們親切的服務，吃到美味好吃的水果還有肩頸放鬆的按摩，真的很感動。