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「純粹．野餐」金門後浦草地音樂節周末登場 邀親子來放電

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「純粹．野餐」將於11月11、12日下午3時至晚間8時假莒光湖畔大草原廣場舉行，歡迎大小朋友踴躍來參加。圖／金城鎮公所提供
「純粹．野餐」將於11月11、12日下午3時至晚間8時假莒光湖畔大草原廣場舉行，歡迎大小朋友踴躍來參加。圖／金城鎮公所提供

這個周末想好要去哪玩嗎？金門縣金城鎮公所將於11月11日、12日於莒光湖畔大草原廣場舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，現場安排兒童臉部彩繪、草地滾大球等活動，要讓小孩放電、大人放鬆，金城鎮長李誠智邀請大小朋友，當天帶著悠閒、愉快的心情參加活動，一起共度悠閒午後時光。

「純粹．野餐」由金城鎮公所主辦，將於11月11、12日下午3時至晚間8時假莒光湖畔大草原廣場舉行，主辦單位還準備了「兒童臉部彩繪」、「大地滾大球」、「彩繪大塗鴉」，以及「手作風車」等親子互動遊戲。

主辦單位邀請「評逵Ozzy Lyu」進行現場演出，呂評逵出生於金門縣，擅長木吉他彈奏，並用抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段故事；此外還有「米特動物樂團」、「莊蕎嫣Faye.Z」及「王哲威(威廉)&羽忻」等團體輪番進行表演，精彩可期。

李誠智表示，金城鎮莒光湖畔擁有廣大草地空間，兒童喜愛的長頸鹿遊樂設施，以及金門縣首座適合0至99歲的共融公園，今年回歸最單純的野餐活動，雖然少了餐車和市集，但是空出更多時間讓家長陪伴孩子，陪伴是父母給孩子最好的禮物，陪著孩子盡情遊戲，也藉由親子間互動，留下最珍貴的幸福回憶。

金城鎮公所將於11月11日、12日舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，歡迎親子一起來參與。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所將於11月11日、12日舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，歡迎親子一起來參與。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所將於11月11日、12日舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，現場安排兒童臉部彩繪，預料將大受小朋友歡迎。圖／金城鎮公所提供
金城鎮公所將於11月11日、12日舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，現場安排兒童臉部彩繪，預料將大受小朋友歡迎。圖／金城鎮公所提供

野餐 金門 親子

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