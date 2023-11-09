「純粹．野餐」金門後浦草地音樂節周末登場 邀親子來放電

這個周末想好要去哪玩嗎？金門縣金城鎮公所將於11月11日、12日於莒光湖畔大草原廣場舉辦「純粹．野餐」後浦草地野餐音樂節活動，現場安排兒童臉部彩繪、草地滾大球等活動，要讓小孩放電、大人放鬆，金城鎮長李誠智邀請大小朋友，當天帶著悠閒、愉快的心情參加活動，一起共度悠閒午後時光。

「純粹．野餐」由金城鎮公所主辦，將於11月11、12日下午3時至晚間8時假莒光湖畔大草原廣場舉行，主辦單位還準備了「兒童臉部彩繪」、「大地滾大球」、「彩繪大塗鴉」，以及「手作風車」等親子互動遊戲。

主辦單位邀請「評逵Ozzy Lyu」進行現場演出，呂評逵出生於金門縣，擅長木吉他彈奏，並用抒情、溫柔嗓音，傾訴每一段故事；此外還有「米特動物樂團」、「莊蕎嫣Faye.Z」及「王哲威(威廉)&羽忻」等團體輪番進行表演，精彩可期。