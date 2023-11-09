國中生描繪心中的台灣圖騰 以「台灣家書」設計明信片

國中生心目中的台灣圖騰是什麼模樣？高雄市三民國中邀請國家文藝獎得主林磐聳教授，以「台灣家書」為主題與學生對談，指導學生創作出自己心中設計感十足的台灣明信片。學生用台灣的水果、魚類、動物等不同角度，描繪呈現心中的台灣意象。

林磐聳以「台灣家書」為主題，透過精采對話，將許多藝術涵養的重要觀念傳授給「滑世代」的學生，並指導學生以明信片創作，以台灣為主題繪圖，書寫出對家人、師長與朋友的關心與問候。希望學生透過向書學習、向物學習、向人學習，加強語言能力。

台灣是水果王國，有學生畫出有各式水果的圖騰，也有學生覺得台灣就是自己的心臟，有著熱情與紅紅的熱血！三民國中3年級學生陳育佐說，台灣是寶島，四面環海，漁產富饒，所以他以各種不同魚，畫出自己心中的台灣圖騰。也有學生以美食畫出心中的台灣。還有學生以很多圓形來創作台灣，一個圓代表一個人，「團結就是力量」。

講座吸引百人參與，有美術班、資優班與普通班的親師生，也有來自國小的學生與家長。林磐聳說，每個人可以選擇心靈的故鄉，就像自己興趣、志願，心靈的嚮往是可以自主的，並指導學生創作明信片，鼓勵大家課程結束後，先寄到三民國中教務處，再收集大家的創作，一起展示手工繪製、有溫度的明信片。