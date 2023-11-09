國中生描繪心中的台灣圖騰 以「台灣家書」設計明信片
國中生心目中的台灣圖騰是什麼模樣？高雄市三民國中邀請國家文藝獎得主林磐聳教授，以「台灣家書」為主題與學生對談，指導學生創作出自己心中設計感十足的台灣明信片。學生用台灣的水果、魚類、動物等不同角度，描繪呈現心中的台灣意象。
林磐聳以「台灣家書」為主題，透過精采對話，將許多藝術涵養的重要觀念傳授給「滑世代」的學生，並指導學生以明信片創作，以台灣為主題繪圖，書寫出對家人、師長與朋友的關心與問候。希望學生透過向書學習、向物學習、向人學習，加強語言能力。
台灣是水果王國，有學生畫出有各式水果的圖騰，也有學生覺得台灣就是自己的心臟，有著熱情與紅紅的熱血！三民國中3年級學生陳育佐說，台灣是寶島，四面環海，漁產富饒，所以他以各種不同魚，畫出自己心中的台灣圖騰。也有學生以美食畫出心中的台灣。還有學生以很多圓形來創作台灣，一個圓代表一個人，「團結就是力量」。
講座吸引百人參與，有美術班、資優班與普通班的親師生，也有來自國小的學生與家長。林磐聳說，每個人可以選擇心靈的故鄉，就像自己興趣、志願，心靈的嚮往是可以自主的，並指導學生創作明信片，鼓勵大家課程結束後，先寄到三民國中教務處，再收集大家的創作，一起展示手工繪製、有溫度的明信片。
三民國中校長張振義說，每個學生心目中的台灣不同，讓每個人的視野角度也顯得有趣，呈現出台灣多元與豐富的樣貌。學校未來會結合A世代科技的運用，培育孩子們創意與系統思考，提升生活品質與美感鑑賞能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言