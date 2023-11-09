澎醫介入治療暨血管攝影X光機 救回心肌梗塞首例

澎湖64歲陳姓男子，在參加桌球賽事時，當場昏厥無呼吸心跳，現場護理人員急救後送醫搶救，短短51分鐘內救回一命，這是澎湖醫院新建置高階西門子心血管攝影用X光機完成首例急性心肌梗塞救治。

衛福部澎湖醫院今天為陳姓患者舉辦慶生會，包括副院長蔡文祥、澎湖衛生局長陳淑娟、消防局長許文光，以及心導管室醫護團隊，都到場一起為患者慶生，並合切蛋糕與致贈鮮花，陳男心中充滿感恩，感謝警消、醫護等救護團隊等及時救援，平安救回一命。

陳男是澎湖桌球好手，11月4日參加菊島盃國際桌球錦標賽，在賽事中突然身體不適，因心臟驟停後暈厥於比賽場地，醫護人員趨前檢查，發現陳男無呼吸心跳，瞳孔有放大情形，現場適有澎湖醫院日照中心護理長黃匯芳、衛生局護理師顏娟娟，消防局小隊長董晏羽等人參加比賽，當場合力進行CPR及體育館AED設備等進行電擊後，由消防局救護車護送澎湖醫院急診室急救。

澎湖醫院表示，陳男經診斷為急性心肌梗塞，立即由心導管團隊接手，轉入心導管室進行心導管手術，並啟動新建置高階西門子心血管攝影用X光機執行，顯示左冠狀動脈主幹血管及左迴旋枝遠端皆有阻塞情形，全程只花51分鐘打通血管，心臟血流重新灌輸，順利完成手術，患者在加護病房觀察2天轉普通病房照護，情況穩定後，今天順利出院。

澎湖醫院感謝民進黨立委楊曜爭取衛福部補助「介入治療暨血管攝影X光機」的建置，提供高品質醫療服務，將醫學中心才有的急重症醫療技術，帶入偏鄉離島，而陳男就是「介入治療暨血管攝影X光機」建置後的首例急性心肌梗塞病患手術。

澎湖醫院表示，醫院在民國102年12月設置心導管室，其中第一代的心導管X光透視攝影機，10年來共進行過1600多名患者醫療服務，今年新建置的「介入治療暨血管攝影X光機」，未來將24小時全年無休提供不間斷高品質醫療服務，全力守護澎湖民眾健康。