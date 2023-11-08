日本八王子市議會首度到訪 高雄市議會盛情接待

日本八王子市議會訪問團一行今天造訪高雄市議會，議長康裕成、副議長曾俊傑熱切歡迎好友疫後首度到訪；康裕成說，高雄與八王子市議會情誼深厚，盼雙方未來互動更頻繁。

八王子市議會訪問團在團長福安徹議員率領下，再次造訪高雄，高雄市議會國民外交促進會成員，包括會長林智鴻、副會長李喬如及鄭孟洳、江瑞鴻、李雨庭、湯詠瑜、李雅慧、陳慧文、陳玫娟、黃文益、林富寶及張博洋等議員熱情接待。

高雄市與八王子市於2006年11月締結為姊妹市，是第1個和高雄締盟的日本城市，17年來在藝文、教育、運動等領域交流互動良好。康裕成說，上次與八王子市議會交流是在2018年由高雄主辦的「台日交流高峰會」，「疫情雖阻隔彼此距離，但阻隔不了高雄市議會和八王子市議會的好感情」。

福安徹團長感謝高市議會盛情款待，指團員均感受到高雄滿滿的熱情，期待雙方情誼不斷深化、友誼長存。