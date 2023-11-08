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日本八王子市議會首度到訪 高雄市議會盛情接待

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
日本八王子市議會一行今天傍晚造訪高雄市議會，獲高市議會盛情接待。記者王昭月／翻攝
日本八王子市議會一行今天傍晚造訪高雄市議會，獲高市議會盛情接待。記者王昭月／翻攝

日本八王子市議會訪問團一行今天造訪高雄市議會，議長康裕成、副議長曾俊傑熱切歡迎好友疫後首度到訪；康裕成說，高雄與八王子市議會情誼深厚，盼雙方未來互動更頻繁。

八王子市議會訪問團在團長福安徹議員率領下，再次造訪高雄，高雄市議會國民外交促進會成員，包括會長林智鴻、副會長李喬如及鄭孟洳、江瑞鴻、李雨庭、湯詠瑜、李雅慧、陳慧文、陳玫娟、黃文益、林富寶及張博洋等議員熱情接待。

高雄市與八王子市於2006年11月締結為姊妹市，是第1個和高雄締盟的日本城市，17年來在藝文、教育、運動等領域交流互動良好。康裕成說，上次與八王子市議會交流是在2018年由高雄主辦的「台日交流高峰會」，「疫情雖阻隔彼此距離，但阻隔不了高雄市議會和八王子市議會的好感情」。

福安徹團長感謝高市議會盛情款待，指團員均感受到高雄滿滿的熱情，期待雙方情誼不斷深化、友誼長存。

康裕成說，今年8月「日本台灣友之會」會長暨前八王子市長黑須隆一率日本工學院八王子專門學校足球隊來高雄和三所大學進行友誼賽；八王子市出身的萩生田光一眾議員10月來台參加國慶，也特地南下訪問高雄，雙方不管在青年運動及城市外交都熱絡互動，期待未來雙方羈絆更加深厚。

日本八王子市議會一行今天傍晚造訪高雄市議會，獲高市議會盛情接待。記者王昭月／翻攝
日本八王子市議會一行今天傍晚造訪高雄市議會，獲高市議會盛情接待。記者王昭月／翻攝

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