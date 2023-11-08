淨零關鍵論壇 陳其邁建議提誘因加速金融企業減碳

「淨零永續關鍵行動論壇」今天在高雄舉辦，市長陳其邁建議，金管會可針對金融企業依所提碳權計畫，作為取得資金或金融協助主要指標，減碳越多可先獲得或增加利息補貼。

由中信金控與工研院合辦的「淨零永續關鍵行動論壇」今天在高雄舉行，陳其邁與金管會、國發會、環境部等政府代表皆出席響應，論壇同時安排日月光半導體、台達電子、中鋼等標竿企業及國內外專家參加座談，從政策、綠色金融及新興科技面向，為台灣2050淨零排放提供建言，並分享企業減碳實務及碳權交易商機，期盼協助企業掌握淨零技術、永續資金及碳權資產等淨零永續三大關鍵。

陳其邁致詞表示，高雄碳排量約5737萬噸，占全國總量約20%，2050年淨零目標對於高雄是巨大挑戰，但將沉重碳負擔轉換成碳資產也是重大機會，最主要碳交易市場就在高雄；全球主要金融機構成立的淨零排放金融聯盟，也宣示將固定資產投入淨零相關產業，金管會綠色金融計畫，即是引導資金注入減碳技術或相關運用。

陳其邁也建議金管會，針對相關金融企業依所提碳權計畫，作為取得資金或金融協助主要指標，減碳越多即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳；鋼鐵石化等傳統產業達成零碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

陳其邁也分享高雄在減碳方面努力與進度，高雄日前成立淨零學院，1年約可培訓1600名標準證照人才，高雄同時選擇與國際頂尖的三大查驗機構「德國萊因公司（TUV）、英國標準協會（BSI）、立恩威國際驗證公司（DNV）」合作，直接與國際市場進行對接，期盼未來衍生的綠色金融等市場也能以高雄為基地，接軌國際，從法制面、政策面驅動整體資本與產業發展，協助企業數位及淨零轉型。