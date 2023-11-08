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千田愛紗高雄代言出席 百位正妹驚喜慶生

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
藝人千田愛紗現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供
藝人千田愛紗現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供

日籍藝人千田愛紗現身高雄為代言保養品宣傳，由於今天恰巧是她的41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友特地準備蛋糕為她驚喜慶生，大家還一起合唱愛紗知名歌曲「結果咧」，現場超HIGH十分溫馨，加上客製化蛋糕推出讓她又驚又喜直呼好感動。

現場匯聚150名品牌代理，一見到代言人愛紗現身，歡呼聲不斷氛圍十分歡樂。愛紗感動的說，這個突如其來的慶生驚喜，真的讓她十分感動又驚喜，也謝謝大家為她的生日提前點亮了聚光燈。代言活動上，愛紗也分享了她的肌膚保養秘訣，其中包括均衡飲食、定期運動和使用高質量的保養品。她強調，保養是一個長期的過程，需要持之以恆。

活動現場除了宣布愛紗為代言人消息外，主辦單位還安排了一場bachata舞會，邀請現場嘉賓穿上雞尾酒禮服與高跟鞋，隨著優美的旋律，讓大家翩翩起舞。

藝人千田愛紗（中）現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供
藝人千田愛紗（中）現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供
藝人千田愛紗（左）現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供
藝人千田愛紗（左）現身高雄為代言保養品站台，恰巧今天是她41歲生日，現場上百名正妹姊妹好友她驚喜慶生，給她大驚喜。圖／讀者提供

驚喜 生日

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