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迎搖滾天團Coldplay 高捷啟動疏運計畫載客

中央社／ 高雄8日電

英國搖滾天團Coldplay演唱會周六起一連2天在高雄世運主場館舉行。高捷啟動疏運計畫，列車班距縮短至4分鐘1班，每小時運能可達30趟次，可載運至少2.2萬人次。

Coldplay演唱會將於11、12日接連二天在高雄世運主場館舉辦演唱會，為迎大批粉絲搭乘捷運前往會場，高雄捷運公司備妥疏運計畫，屆時加派人力引導人潮、列車加密班距載運，以及增派區間加班列車等多方營運措施。

高捷今天新聞稿表示，演唱會進場階段晚間5時至7時，列車班距會縮短至4分鐘1班，每小時運能上、下行合計最高可達30趟次，每小時可載運至少2.2萬人次，粉絲可搭乘高捷至世運站酷玩演唱會。

高捷表示，預估演唱會散場人潮約在晚間10時15分進入運輸高峰，這部分也預做準備，列車班距將縮短至6分鐘1班，並增派加班列車疏運。其中，往小港方向最短班距可達3分鐘內。

因應捷運車站湧入大批返家搭車人潮，高捷也視情況配合啟動人潮分流及動線管制計畫，讓疏散動線更通暢。若演唱會因安可曲延後散場，也會配合延長營運時間，將所有旅客載運完畢為止，民眾可安心搭乘。

演唱會 高捷

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