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AWS高雄雲端產業峰會 陳其邁：有深化合作機會

中央社／ 高雄8日電

亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）今天在高雄舉辦2023年高雄國際雲端產業峰會，高雄市長陳其邁出席表示，隨著淨零轉型，有很多低碳科技運用，跟AWS還有很多深化合作機會。

AWS舉辦的2023年高雄國際雲端產業峰會今天上午在高雄展覽館舉行，以「打造高雄數位新都、全台典範」為主題，分享加速人工智慧與雲端應用落地高雄。

陳其邁出席表示，市府近年與AWS緊密合作，包含亞灣聯合創新中心成立、運作、金融創新中心落地高雄等，最重要就是協助政府縮短原住民數位落差，提供偏鄉地區學童了解雲端、公有雲等科技運用機會。

陳其邁指出，AWS在協助新創業者方面扮演關鍵角色，不僅提供系統整合商、電信商良好試驗場域，也提供新創企業許多協助，從起步、孵化到加速發展，從觀念到商業模式、服務模式。

他並表示，許多業者藉由AWS與國外市場對接，獲得很好的機會與成功案例，今年將與印度、新加坡等聯合創新中心對接，隨著淨零轉型政策推動，許多低碳科技運用正逐步成形，未來市府將與AWS持續深化合作。

陳其邁並指出，高雄在轉型過程中，許多人看到挑戰，但也同時看到機會；他以石化產業為例說明，許多大型碳排公司都設在高雄，市府努力把碳負擔變成碳資產，而這些碳管理同樣也需要雲端服務。

AWS並在此次峰會宣布，將投入亞馬遜全球開店（AGS）跨境電商輔導、AWS數位解決方案媒合平台等，協助高雄新創鏈接AWS在新加坡、香港、印度等地聯合創新中心計畫等專案資源，藉由持續注入國際雲端技術，支持高雄企業出海。

經發局表示，峰會舉辦「建立亞太數位永續發展典範」國際趨勢論壇，探討雲端創新趨勢，分享各國數位城市治理經驗，及對國際永續浪潮、綠色經濟布局的觀點與見解。並使產官學界得以交流，攜手運用雲端加速轉型、智慧化之路。

陳其邁 減碳 Amazon

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