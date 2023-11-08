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金門又一停車空間將收費！金中停車場明年元旦啟動收費

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為改善金門市區路外停車環境及遭長期久占問題，縣府今天表示，金門高中停車場將於明年1月1日啟動收費管理，屆時將採月租跟計時併行。圖／縣府提供
為改善金門市區路外停車環境及遭長期久占問題，縣府今天表示，金門高中停車場將於明年1月1日啟動收費管理，屆時將採月租跟計時併行。圖／縣府提供

為了改善金門市區路外停車環境及遭長期久佔之問題，縣府自110年起啟動停車收費，提升停車周轉與使用效率，縣府今天表示，金城市區的重要停車空間～金門高中停車場也將於明年1月1日啟動收費管理，屆時將採月租跟計時併行，請民眾留意。

縣府於去年9月完成金門路外停車場招標程序，目前金門航空站第三停車場、金湖車站停車場已於今年5月啟動收費，金城北堤停車場已部分納入停車收費，並於8月啟動收費，目前將接續辦理金門高中停車場的停車收費，研擬將自113年1月1日啟動收費管理。

縣府觀光處表示，金門高中停車場為金城市區重要停車空間，目前提供144格小型車停車格（含無障礙3格、婦幼4格、充電4格），附近商貿熱絡，近年來迭有民眾反映停車位遭長期占用，建議縣府納入停車收費管理，同時地區民代也提案反映民意，建議停車收費與管理，落實使用者付費觀念，健全交通環境。

縣府觀光處說明，金城鎮公所在安和公園旁闢建停車空間，預計112年底完成開放，將提供約61格小型車停車格，包括無障礙3格、婦幼5格、機車18格（含無障礙2格），將可稍微緩解金城市區停車問題，同時鄰近之金門高中停車場納入收費管理，將逐步落實使用者付費，提升停車周轉率，減少車輛久置，讓有限空間有效運用，希望逐步改善停車秩序，提供友善停車環境。

金城鬧區重要停車空間金門高中停車場將於明年1月1日啟動收費管理，屆時將採月租跟計時併行，請民眾留意。圖／縣府提供
金城鬧區重要停車空間金門高中停車場將於明年1月1日啟動收費管理，屆時將採月租跟計時併行，請民眾留意。圖／縣府提供

停車場 金門 車位

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