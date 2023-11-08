高市第107期市地重劃區動土 計畫道路串連交通要道

高雄市三民區的公辦第107期市地重劃工程今天上午動土，重劃區面積約3.76公頃，區內相關計畫道路開闢後，可串連博愛路、自由路與民族路等北高雄3大交通幹道，紓解地區整體交通。

副市長林欽榮出席動土典禮表示，第107期重劃區透過都市計畫變更將龍德新路東延至民族一路，再配合重劃工程於明年3月底開闢一條計畫道路後，未來車輛可直接從龍德新路橫跨愛河至民族一路。

據交通局資料顯示，這些配套工程預估可移轉大順路28%的車流量，交通服務水準可從F級提升至D級，不僅紓解大順一路交通壅塞，更可望活絡大順一路及河堤南路兩側商業活動。

地政局長陳冠福表示，第107期市地重劃區面積約3.76公頃，北側為大順一路，南側以民族一路373巷為界，東側以民族一路為界，西側以河堤南路為界。重劃可無償取得道路、公園、綠地、停車場等公共設施用地1.52公頃。

道路工程由地政局施作，公園、綠地、停車場由工務局及交通局開闢。重劃區提供2.24公頃特定商業專用區土地，作為發展零售業、服務業、娛樂業、批發業及有關商業活動腹地，有助住宅及商業活動成長，並帶動附近鄰里社區轉型。

地政局表示，第107期公辦重劃完成後，完整串聯河堤南路及民族一路，可達到接通北高雄的博愛路、自由路與民族路3大交通幹道目標，並結合鄰近商圈帶動地區發展。