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高市推動寬頻管道成網不斷點 提升纜線布纜率

中央社／ 高雄8日電

高市府為將早期建置完成的寬頻管道連接成網，自109年起推動寬頻斷點連接；工務局今天表示，預計今年再完成73公尺，希望寬頻成網不斷點，提升纜線布纜率，增加市庫收入。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，市府為將早期建置完成的寬頻管道連接成網，自民國109年起推動寬頻斷點連接，統計109年至111年，動用新台幣1600萬元完成430公尺建置，增加近10.8公里纜線布纜進駐管道。

工務局表示，此舉可減少道路挖掘，也提高替代線路，增加管道連續性與線路穩定性，預計今年再完成73公尺，希望寬頻成網不斷點，提升纜線布纜率，增加市庫收入。

工務局長楊欽富說，共同（含寬頻）管道是智慧城市的基盤建設，可減少道路挖掘，進而減碳；工務局目前也在研議道路開闢創新工法，於道路一側構築結構體設置共同管槽所需空間，將都市民生管線及其他地下管線合併與管理，以有效降低道路重複挖補情形，維持道路平整及提升市容美觀。

工務局說明，109年起開始推動高雄市寬頻管道斷點連接工程，截至111年底計新增27處連接，完成430公尺管道，提升寬頻業者布放纜線意願；今年預計施作9處連接，完成73公尺管道長度，預計增加布纜長度約3.6公里。

工務局表示，後續將持續推動寬頻斷點連接專案，以完整高雄市寬頻管道設施，除能減少道路挖掘，也可減少架空纜線及水溝附掛纜線數量，達到美化市容及減碳效益。

高雄市

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