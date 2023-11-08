高雄演唱會經濟反超越台中 副市長：台中連串盛會應更好

台中市民進黨議員聯合質詢，台中市旅宿業營收今年遭高雄超車 ，建議台中借鏡高雄「演唱會經濟」，在台中巨蛋未啟用前，也要運用現有資源創意推動「捷運軌道展覽館」，增加捷運運量，強化在地觀光優勢。

台中觀旅局長陳美秀說，台中推棒球運動，場館夠，如果要辦音樂會，「明年應該也可辦」。副市長黃國榮說，台中爵士音樂節、雙十國慶焰火、花海加花毯節、購物節加上跨年，都集中在下半年，他判斷整年應該不比高雄差。

議員黃守達、王立任、張玉嬿質詢，指出高雄旅宿業營收長年落後台中，過去上半年都贏高雄，但根據財政部的資料，今年一到六月，高雄市旅宿業的營收額是81億元，台中市78億元，高雄今年上半年已經反超台中。與去年疫情期間同期相比，高雄成長44%，台中卻只有27%。

黃守達說，高雄今年上半年辦29場演唱會，「演唱會經濟」特別值得關注，之前新好男孩、西城男孩、BLACKPINK等國際天團去高雄開唱；明年紅髮艾德也要到高雄開唱，把粉絲留在高雄過夜、消費。

黃守達說，根據交通部觀光局2022年國旅調查統計，當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1158元。有過夜且有住宿支出者，每人每次平均5736元將旅客留過夜，對觀光經濟有相當大的助益。

黃守達強調，高雄巨蛋觀眾席容納1.5萬人，高雄體育場可裝下5萬人，具備場地的優勢。台中目前只有2萬人的洲際棒球場，巨蛋2030年才完工，他要求市府讓台中的區位優勢發揮到最大。

黃守達建議，將整個台中捷運變成展場，串連捷運站點辦理大型的IP聯名展活動，發展「捷運軌道展覽館」的概念。除美化車廂車站的美化外，辦理活動，在每個車站建立特色打卡點，搭配集點蓋章、IP周邊販賣的設計，使民眾願意搭捷運在站間移動，讓搭捷運變成樂趣，甚至特地來搭捷運。他說，台北捷運正辦理中的三麗鷗聯名活動就是相當吸睛的案例。

交通局長葉昭甫說，目前捷運有「移動書屋」等，中捷董事長顏邦傑表示，中捷也規劃明年多項活動，會陸續公布。