國際鋼雕藝術節駁二戶外現地創作 火光迸發拚體力創意

2023高雄國際鋼雕藝術節「戶外現地創作營」即日起至11月15日在駁二藝術特區展開，3組新世代鋼雕藝術家胡竣傑、陳俊憲、莊騰翔與吳佩珊現地創作中，運用廢鋼鐵打造與城市特色產業連結的大型鋼雕藝術作品，拚體力、也拚創意，邀民眾到現場見證鋼雕創作過程。

高雄市文化局長王文翠表示，扣合城市產業轉型的時空背景，文化局推出鋼雕藝術節，藉由「現地創作營」將鋼鐵材料以藝術手法轉化，讓鋼鐵不再只是工業產物，也能成為文化創意的重要素材。大型鋼鐵材料取得成本較高，創作時也需要更大的工作空間與機具設備，新生代的創作者較常進行小型的金屬雕塑，因此創作營便成為新世代鋼雕藝術家挑戰自我的舞台，挑選廢鋼材、兩周內完成現場創作，考驗體力、耐力及即興創造力。

創作者胡竣傑踏入鋼鐵雕塑的領域，是受到參與第一屆創作營的藝術家高燦興啟蒙，現場創作作品回歸與土地的情感連結，以鯨魚鰭結合飛行船的造型雕塑，描述高雄拆船造船歷史及鋼鐵工業與海洋的緊密連結，並以《愛你一萬年》為題，表達他對鋼鐵藝術創作的浪漫告白。

藝術家陳俊憲則是師承參與第五屆及第六屆創作營的黑手鋼雕藝術家鄭陽晟，學習鋼雕技藝與機械零件的運用，此次作品《朝向十方之所》利用廢鐵形塑出一顆象徵「出生」的種子，蔓延生長的「植物纖維」如同資訊爆炸且快速轉變的思想網絡，期許在時代變化的過程中，不斷遇見讓自己感動的事物。

曾與來自韓國的第五屆創作營鋼雕藝術家成東勳合作過的莊騰翔，這次攜手吳佩珊帶來《能源幻變所》，將大型工業設備及機具廢件拼組成抽象的能源工廠，象徵高雄這座以工業為基底的城市不斷轉型，創造出源源不絕的活力與能量。

「戶外現地創作營」參展藝術家正於駁二蓬萊B10倉庫側進行如火如荼的創作，作品11月15日完成製作後設置在原處，並與高雄國際鋼雕藝術節「室內主題展」同時展出至12月3日。展覽及活動資訊可上鋼雕藝術節官網查詢。