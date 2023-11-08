金門首屆離島風箏節周末登場 水獺、蠟筆小新風箏飛天

金門縣露營觀光發展協會在今年2月初邀請台中風箏玩家到金門施放大型風箏，進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡。選在11月11日的光棍節，將在烈嶼習山湖公園舉辦金門首屆離島風箏節，現場將匯集風箏團隊，並有大型造型風箏、競技風箏展演、親子活動、節目表演等活動，讓你光棍節不孤單。

秋冬的金門，東北季風漸起，成了施放大型風箏絕佳氣候，首屆的金門離島風箏節即將從11月11日起一連舉辦兩天，為跳脫戰地給人的沉重印象，首次金門風箏節活動選擇活潑鮮豔，且大人小孩都喜愛的主題－「海洋世界」為定調，將邀請多組巨型風箏於習山湖公園海灘進行展演，金門限定的巨型歐亞水獺風箏也將首次亮相，一字排開的海中生物翱翔天際，壯觀又吸睛。

值得一提的是，風箏展演也加入金門特有的元素，同時結合在地特色設置「地景區」，以石蚵寶寶與其他動物造型氣球立於沙灘上，隨風起舞的可愛模樣，呈現出金門的多元精彩，現場也可以欣賞到各式巨型風箏、特技風箏等，更有多組海洋生物風箏同台放飛，還有金門獨有的特色風箏，以及多種造型的巨型風箏都相當令人期待，估計將再次引起民眾拍照、打卡的風潮。

當天現場也有各種節目表演、主題展出、市集、特色活動等，都相當適合一家大小、親子家庭同遊，感受金門黃金海灣之美。

金門縣露營觀光發展協會表示，金門由於曾為戰地的關係，歷年來從未有過「大型風箏」相關活動，2023年初，協會於金門慈湖海灘發起一場「2023風箏快閃·快樂滿滿」快閃大型風箏活動，引起居民及遊金旅客很大的共鳴，爾後便開始策畫首屆離島風箏節活動，感謝金門縣政府觀光處及各鄉鎮公所的大力促成。