快訊

疑與于小惠婚變「各過各的」 蔡岳勳被爆與陸女星出雙入對

台電虧損數千億、光電引爆地方抗爭 蔡政府推綠能圖利誰？

怪醫黑傑克50週年！日本舉辦史上最大紀念展

金門首屆離島風箏節周末登場 水獺、蠟筆小新風箏飛天

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣露營觀光發展協會在今年2月初邀請台中風箏玩家到金門施放大型風箏，進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡。圖／金門縣露營觀光發展協會提供
金門縣露營觀光發展協會在今年2月初邀請台中風箏玩家到金門施放大型風箏，進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡。圖／金門縣露營觀光發展協會提供

金門縣露營觀光發展協會在今年2月初邀請台中風箏玩家到金門施放大型風箏，進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡。選在11月11日的光棍節，將在烈嶼習山湖公園舉辦金門首屆離島風箏節，現場將匯集風箏團隊，並有大型造型風箏、競技風箏展演、親子活動、節目表演等活動，讓你光棍節不孤單。

秋冬的金門，東北季風漸起，成了施放大型風箏絕佳氣候，首屆的金門離島風箏節即將從11月11日起一連舉辦兩天，為跳脫戰地給人的沉重印象，首次金門風箏節活動選擇活潑鮮豔，且大人小孩都喜愛的主題－「海洋世界」為定調，將邀請多組巨型風箏於習山湖公園海灘進行展演，金門限定的巨型歐亞水獺風箏也將首次亮相，一字排開的海中生物翱翔天際，壯觀又吸睛。

值得一提的是，風箏展演也加入金門特有的元素，同時結合在地特色設置「地景區」，以石蚵寶寶與其他動物造型氣球立於沙灘上，隨風起舞的可愛模樣，呈現出金門的多元精彩，現場也可以欣賞到各式巨型風箏、特技風箏等，更有多組海洋生物風箏同台放飛，還有金門獨有的特色風箏，以及多種造型的巨型風箏都相當令人期待，估計將再次引起民眾拍照、打卡的風潮。

當天現場也有各種節目表演、主題展出、市集、特色活動等，都相當適合一家大小、親子家庭同遊，感受金門黃金海灣之美。

金門縣露營觀光發展協會表示，金門由於曾為戰地的關係，歷年來從未有過「大型風箏」相關活動，2023年初，協會於金門慈湖海灘發起一場「2023風箏快閃·快樂滿滿」快閃大型風箏活動，引起居民及遊金旅客很大的共鳴，爾後便開始策畫首屆離島風箏節活動，感謝金門縣政府觀光處及各鄉鎮公所的大力促成。

金門首屆離島風箏節這次安排許多超可愛的風箏亮相，日前的試放引起網友討論。圖／金門縣露營觀光發展協會提供
金門首屆離島風箏節這次安排許多超可愛的風箏亮相，日前的試放引起網友討論。圖／金門縣露營觀光發展協會提供
金門首屆離島風箏節這次安排許多超可愛的風箏，像乳牛與蠟筆小新等，日前的測試引起網友討論。圖／金門縣露營觀光發展協會提供
金門首屆離島風箏節這次安排許多超可愛的風箏，像乳牛與蠟筆小新等，日前的測試引起網友討論。圖／金門縣露營觀光發展協會提供

風箏節 金門 快閃

延伸閱讀

金門阿嬤的「尋人任務」 榮服處幫找到恩人卻已離世

藍天如大海鯨鯊悠游 鹿港風箏節親子樂不可支

影／金門也傳收購郭台銘連署書！檢調查3人1男遭羈押 疑背後有「藏鏡人」

金門可申辦「中國移動」？2嫌遭地檢查獲 恐開罰1500萬

相關新聞

墾丁日照中心 落腳大街精華地段

位於墾丁國家公園觀光旅遊核心區的墾丁里，風光帶進龐大觀光財背後，也有人口高齡化隱憂，屏縣府重建墾丁大街精華地段，現值上億...

金門首屆離島風箏節周末登場 水獺、蠟筆小新風箏飛天

金門縣露營觀光發展協會在今年2月初邀請台中風箏玩家到金門施放大型風箏，進行快閃表演，吸引超多民眾前往拍照打卡。選在11月...

高市一殯分期改造 2031年完成

高雄市第1殯儀館使用41年，日前啟動升級改造計畫，議員要求園區及周邊公有地除規畫殯儀大樓，環保金爐、火化場爐具都須符合空...

嬤尋50年前恩人 等到悲傷消息

早期金門有10萬大軍，軍民關係緊密，流傳不少感人故事。86歲婦人何雪蓮在金湖鎮經營餐廳，她透過老兵召集令粉絲頁，想尋找民...

進口蛋流向未明 議員批市府無能

高雄市議會昨進行進口雞蛋稽查專案報告，藍營議員抨擊市府施政無能、傲慢，未查出425萬顆進口蛋流向，只推給檢調，要求應加強...

高市府欲認購高雄銀20億元股票 女議員諷只能同意否則將背罪名

高雄市府是高雄銀行最大股東，高銀今向高雄市議會報告計畫增資50億元，高市府計畫認購其中20億元，若不認購，高市府持股比率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。