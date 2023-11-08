進口蛋流向未明 議員批市府無能

高雄市議會昨進行進口雞蛋稽查專案報告，藍營議員抨擊市府施政無能、傲慢，未查出425萬顆進口蛋流向，只推給檢調，要求應加強第3方抽驗，成立食藥處專責；市長陳其邁說，業者拒提供資料，市府配合檢調追查，裁處金額1130萬元、6都最多。陳其邁和議長康裕成也應議員要求，簽署「讓母雞自由」宣言，支持拒絕格子籠。

高雄市衛生局長黃志中報告指出，高雄市今年蛋品稽查暨擴大抽驗專案，稽查378家次，767件標示都合格；抽驗187件，2件不合格都是國產蛋，1件是殼蛋，動物用藥不合格，移送台南市衛生局裁處；1件加工蛋重金屬超標，依法裁罰。

關於農業部專案進口蛋品流向，黃志中表示，專案進口蛋流向高雄市12家蛋品洗選代工加工業者，有3家經查不符規定，其中2家是代工冷凍殺菌液蛋，1家是洗選殼蛋，高雄331所國中小團膳業者都使用國產雞蛋。

議員陳美雅表示，高雄425萬顆蛋流向不明，散裝蛋、加工蛋都難溯源，市府推給檢調，顯現市府施政無能，執政傲慢；李眉蓁要求市府，後續仍要追查，不能只是罰錢了事；黃柏霖認為應加強第3方抽驗；方信淵則建議成立食藥處專責。

陳其邁表示，比較其他5都進口雞蛋稽查裁處，高市衛生局裁處金額最高，可見市府積極查處。

議員白喬茵建議，應改善本土蛋農環境，提升蛋雞產能，台灣蛋雞產蛋率低，高雄蛋雞場137場，85%都是傳統開放式「格子籠」蛋雞場，沒有好的下蛋環境。

白喬茵說，全台有40家動物福利標章驗證蛋雞場，高雄沒有，建議增加預算，補助格子籠蛋雞場轉型平飼蛋雞場，專案輔導遇禽流感的格子籠雞場轉型；並請市長簽署「讓母雞自由」宣言，陳其邁和康裕成都同意簽署，支持拒絕格子籠，還給產蛋母雞展翅自由。