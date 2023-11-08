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墾丁日照中心 落腳大街精華地段

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
屏東縣政府重建墾丁大街里活動中心，1樓委由恆春基督教醫院開辦日間照護中心。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府重建墾丁大街里活動中心，1樓委由恆春基督教醫院開辦日間照護中心。記者潘欣中／攝影

位於墾丁國家公園觀光旅遊核心區的墾丁里，風光帶進龐大觀光財背後，也有人口高齡化隱憂，屏縣府重建墾丁大街精華地段，現值上億元的2層樓里活動中心，1樓由恆春基督教醫院開辦日間照護中心，縣長周春米昨和地方人士揭牌啟用，讓墾丁不僅是觀光「金雞母」，也是安老好所在。

周春米表示，屏東縣老年人口比例19.89%高於全國18.1%，提供社區居民近便的健康促進、延緩失能等社區照顧服務，是刻不容緩的工作，縣府攜手鎮公所爭取衛福部前瞻計畫經費，原地重建老人文康中心、2處里活動中心。

墾丁里長劉琴鳴說，墾丁商圈地價飆漲、寸土寸金，建地每坪破150萬元，2層樓的里活動中心基地百餘坪，市值已破億。

恆春基督教醫院長宋慧說，墾丁日照中心寬敞、明亮，設有開放式廚房和老幼共融區域，導人專業貼心服務，給長輩愉快好心情。

墾丁 恆春 周春米

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