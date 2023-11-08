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高市一殯分期改造 2031年完成

聯合報／ 記者徐如宜卜敏正／高雄報導

高雄市第1殯儀館使用41年，日前啟動升級改造計畫，議員要求園區及周邊公有地除規畫殯儀大樓，環保金爐、火化場爐具都須符合空汙標準，另拷潭納骨塔櫃位將不足、應超前部署；殯葬處表示，第一殯儀館分3期、9年進行，2031年完成改建，拷潭納骨2塔也將4年內完工。

高雄市議員劉德林指出，目前市立第一殯儀館空間、設施不足，交通、停車位也應改善，市政府要投入44億元改善，應該做專案報告，讓議員、市民都能夠了解未來一殯的改變，另火化場也應符合環保規定。

高雄市民政局殯葬管理處長黃中中說明，44億元改善計畫從今年初開始推動，目前已完成2次可行性評估，預定2027年建置完成火化場金爐及18座爐具，並預定在中間興建2棟殯葬大樓，規畫另座納骨塔，相關計畫預定2031年完成。

黃中中表示，規畫明年底或後年初興建拷潭納骨2塔，2026年底完工即可銜接需求。

第一殯儀館 高雄市 議員

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