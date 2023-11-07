高市府欲認購高雄銀20億元股票 女議員諷只能同意否則將背罪名

高雄市府是高雄銀行最大股東，高銀今向高雄市議會報告計畫增資50億元，高市府計畫認購其中20億元，若不認購，高市府持股比率，將從現今43.13%，降至30.69%，恐喪失經營權，對此，國民黨籍議員邱于軒指，這根本逼議員只能同意，否則就被扣上讓高市府失去經營權的罪名，要求高銀應提出更精進銀行體制的策略，而不是用這種方式，讓議員不敢不同意。

高雄銀行今向高市議會提出「營運及增資案說明會」，報告中指高銀自2017年辦理現金增資18億元後，就未再辦理現金增資，為使財務健全，經今年9月董事會通過增資案，計畫增資50億元。

高市財政局也在此說明會報告，指高市府現是高銀最大股東，持股比43.13%，擬參與高雄銀行此次增資案，計劃投入20億元認購，增資後的持股比會略降至40.33%，但應仍成為最大股東，若不參與此次高銀增資認購，持股比會降到30.69%，恐失經營權。

邱于軒說，高銀董事會9月決定增資，董事會也通過，在這之前從未告知議會，如今一送增資報告來，議員只有同意一條路，不同意高市府股權被稀釋，反對者會被冠上讓高市府失去經營權的帽子，這樣做法是尊重議會嗎？

邱于軒說，「不同意（增資案），是我邱于軒會被扣帽子，讓高雄市府損失高雄銀行經營權，但你高銀有沒有告訴大家，你拿120億元去買美國債券去投資？這些過去投資案，銀行未來要做哪些事情？高銀都未說明，「不能一昧叫高市府投錢進去，且是要借錢，用開發基金基金去借」，說到此時，邱于軒說，「我也沒有反對餘地啦，因為會被扣上帽子。」