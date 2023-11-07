快訊

Toyz為何敢狂嗆Joeman？1句話曝真實原因 還喊話合作九妹「換條件」

PLG／才宣布重大變革 聯盟宣布邀請陳建州出任副會長

不只賴佩霞！「1資深女星」獲邀參選副總統 內幕全曝光

屏縣議員批學童營養午餐超難吃 籲成立專法提升品質

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢（左）於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價已跟不上當前物價，需建立「營養午餐專法」，才能有效解決當前困境，對此，教育處長楊英雪（右）表示贊同。圖／取自屏東縣議會
屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢（左）於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價已跟不上當前物價，需建立「營養午餐專法」，才能有效解決當前困境，對此，教育處長楊英雪（右）表示贊同。圖／取自屏東縣議會

屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價僅46元，已跟不上當前物價，再向教育處長楊英雪詢問，「目前1個便當多少錢？」對方竟回應，「大概60元」，引起全場譁然。黃明賢認為，需建立「營養午餐專法」，才能有效解決當前困境，對此，楊英雪表示贊同，專法能解決地方差異，保障孩童權益。

黃明賢表示，根據兒少聯盟調查，近7成5的學生不喜歡學校營養午餐的菜色，6成的學生覺得味道很差，「學生對營養午餐的負面評價都跟單價偏低有關」，縣內中小學營養午餐單價平均只有46元，完全跟不上飆漲的民生物價，「1顆便當都100多元，但孩子的營養午餐有4菜1湯、水果、飲料，預算竟只有46元，這樣的價格怎麼可能讓孩子們吃得美味、健康、營養？」

「停漲是美意，但不該本末倒置」，黃明賢建議，應設立「營養午餐專法」，設置食安條款、提高營養午餐單價，並隨物價指數每年調整，保障孩童權益，相關福利也不受地域而有分別。

教育處長楊英雪表示，目前縣內國小營養午餐的平均單價是40至48元，國中是42至52元，而站在顧及學童營養健康立場，「會傾向贊同制定專法。」

她說，當前有關學童營養午餐相關規範多以要點方式呈現，分散各條例中，若能統一訂定專法，能避免因地方自治財政、地理環境的不同，而產生相異的供餐跟營養設計，相關人力編制也都可以有所依循。

營養午餐 小學 便當

延伸閱讀

屏北立委看板大戰！鍾佳濱宣傳政績 黃明賢與侯友宜合體

日本靜岡縣西伊豆町長訪屏 深化國際視野

屏職災千人率偏高議員請縣府重視 勞青處：強化職安 

「桃園不做、屏東搶著做」 藍綠議員爭取台積電帶動產業

相關新聞

屏縣議員批學童營養午餐超難吃 籲成立專法提升品質

屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價僅46元，已跟不上當前物價，再向教育處長...

高市開辦失智者「團體家屋」 居家環境讓失智者安居、家屬安心

家有失智者，其他家族成員，不論工作或上學時，都難以安心，高雄市府在鳳山、大樹與旗山區，設置失智者「團體家屋」，讓失智者可...

墾丁觀光「金雞母」藏人口老化隱憂 重建現值上億日照中心在地安老

墾丁兩字已是熱帶島嶼風情度假旅遊的金字招牌，位於墾丁國家公園觀光旅遊核心區的墾丁里，在風光帶進龐大觀光財的背後，也有人口...

為台灣爭光！金中楊天筆獲日本U18聽障田徑錦標賽金牌

日本第三屆U18聽障田徑錦標賽於11月3日至5日在東京駒澤奧林匹克田徑場舉行，參加此次賽事共計有14國四十多位外籍選手及...

425萬蛋流向不明挨批無能 陳其邁簽「讓母雞自由」宣言

高雄市議會今天進行「高雄市進口雞蛋稽查專案」報告，藍營議員重砲抨擊高市府施政無能傲慢，未能查出425萬顆進口蛋流向，只會...

台東連5年上榜 南橫公路上的海端衛生所獲「奧斯卡獎」

國家發展委員會公布第6屆政府服務獎，台東縣海端衛生所位處交通不便的南橫公路上，克服萬難推動偏鄉醫療，今年以「海的那一端有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。