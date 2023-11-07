屏縣議員批學童營養午餐超難吃 籲成立專法提升品質

屏東縣議會今召開第2次定期會，議員黃明賢於質詢時表示，縣內中小學營養午餐平均單價僅46元，已跟不上當前物價，再向教育處長楊英雪詢問，「目前1個便當多少錢？」對方竟回應，「大概60元」，引起全場譁然。黃明賢認為，需建立「營養午餐專法」，才能有效解決當前困境，對此，楊英雪表示贊同，專法能解決地方差異，保障孩童權益。

黃明賢表示，根據兒少聯盟調查，近7成5的學生不喜歡學校營養午餐的菜色，6成的學生覺得味道很差，「學生對營養午餐的負面評價都跟單價偏低有關」，縣內中小學營養午餐單價平均只有46元，完全跟不上飆漲的民生物價，「1顆便當都100多元，但孩子的營養午餐有4菜1湯、水果、飲料，預算竟只有46元，這樣的價格怎麼可能讓孩子們吃得美味、健康、營養？」

「停漲是美意，但不該本末倒置」，黃明賢建議，應設立「營養午餐專法」，設置食安條款、提高營養午餐單價，並隨物價指數每年調整，保障孩童權益，相關福利也不受地域而有分別。

教育處長楊英雪表示，目前縣內國小營養午餐的平均單價是40至48元，國中是42至52元，而站在顧及學童營養健康立場，「會傾向贊同制定專法。」

她說，當前有關學童營養午餐相關規範多以要點方式呈現，分散各條例中，若能統一訂定專法，能避免因地方自治財政、地理環境的不同，而產生相異的供餐跟營養設計，相關人力編制也都可以有所依循。