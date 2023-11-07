高市開辦失智者「團體家屋」 居家環境讓失智者安居、家屬安心

家有失智者，其他家族成員，不論工作或上學時，都難以安心，高雄市府在鳳山、大樹與旗山區，設置失智者「團體家屋」，讓失智者可在客廳、廚房及寢室的環境中接受照顧，延緩退化的速度，且政府還給補助，以一般戶而言，每月自付額約3萬多元至4萬多元，有居家空間，又比坊間安養機構便宜。

高市衛生局表示，高雄市50歲以上失智者約3萬6000多人，家屬為照顧手腳還靈活，腦子卻已退化的失智者，常心力交瘁，自己若外出上班，擔心在家中的失智家人，燒開水會忘了關，或突然跑出去，忘了回家的路，要安置失智家人在安養中心，失智家人又不肯，有些家屬被逼得只能辭職在家照顧。

高雄市府為此設立失智者「團體家屋」，提供年逾50歲，中度以上失智且具行動能力的失智症者，能在社區中，接受全天候的照顧服務，減輕家庭照顧者的負擔，除先前已設置於鳳山、旗山據點外，大樹失智者「團體家屋」最近也啟用，共可收住43名失智者。

有別一般安養中心，高市府的失智者「團體家屋」，設置有客廳、廚房及寢室等居家環境，一個房間至多住兩人，每個住民至少有16平方公尺的空間，就像一般家庭般，透過長照人員將照顧及復健技巧融入住民日常生活中，協助失智者能夠從生活中維持其既有的功能，延緩退化的速度。

有位失智的70多歲爺爺，子女散居高雄、台北等多個縣市，擔心失智老爸在家出亂子，採責任制，輪流接老爸到家中居住照顧，但不時會在上班時，接到老爸外出走失，或在家裡吵鬧不休的通知，個個身心俱疲，後得知高雄有開辦失智者「團體家屋」，送老爸到此居住，有照服員照顧，還住在如家庭的居家環境，子女們終於可安心工作。