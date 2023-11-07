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為台灣爭光！金中楊天筆獲日本U18聽障田徑錦標賽金牌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門高中楊天筆(後排左一)初次參加國際聽障田徑賽事就有機會站上頒獎台，他表示很開心也很幸運。圖／金門高中提供
金門高中楊天筆(後排左一)初次參加國際聽障田徑賽事就有機會站上頒獎台，他表示很開心也很幸運。圖／金門高中提供

日本第三屆U18聽障田徑錦標賽於11月3日至5日在東京駒澤奧林匹克田徑場舉行，參加此次賽事共計有14國四十多位外籍選手及日本當地聽障選手200多人參賽，熱鬧非凡。金門高中學生楊天筆首次代表中華隊上場比賽，並在800公尺項目力退眾多好手取得金牌；楊天筆表示，能夠在第一次比賽中就獲得獎牌是完全始料未及之事，很開心也很幸運。

據了解，日方此次因應2025年東京聽障奧運會的主辦，特別在同樣的場地、同樣的月份舉辦2023世界聽障田徑錦標賽、日本第二十屆聽障田徑錦標賽及日本第三屆U18聽障田徑錦標賽等三個賽事，用以篩選出2025年東京聽障奧運的培訓選手以及2024年1月第一屆巴西青少年聽障運動會的田徑代表選手，此次算是東京聽障奧運前的暖身賽。

金門高中表示，楊天筆參加菁英組1500公尺、U18組800公尺及5000公尺、混合組的異程接力等4項比賽。在菁英組的1500公尺賽事中雖因年齡差距遭社會菁英選手們海放，但在U18的800公尺項目中則力退其餘日方好手，以些微差距驚險拿下金牌，為人生首場聽障國際田徑賽事揚起一個漂亮的起手式，對後續的比賽更具信心。

楊天筆賽後表示，能夠在第一次比賽中就獲得獎牌，是完全始料未及，很開心也很幸運，賽前一直擔心自己代表台灣出賽卻跑在最後一個，會丟台灣的臉，但後來非但未落後還跑出第一真的又驚又喜；不過此次最讓他印象深刻的是大會安排的混合接力賽，因為此次有14國40多位外籍選手來東京，大會以亂數分配，讓不同國家的人組隊同場競技，他與1位斯洛維尼亞、2位匈牙利的選手組成2男2女的異程接力隊伍，在大家通力合作下取得第二名。

楊天筆表示，能與其他國家選手有不同形式的互動是很特別的經驗，很喜歡這種大家在一起的氛圍，未來會更認真地訓練，期望能在世界各地與不同選手競技，一起進步一起變得更好。

教練林偉倫則對中華民國聽障運動協會的感激，若不是當初協會力薦他們參賽，恐怕也沒有這次與世界接軌的經驗。此次楊天筆能在800公尺中脫穎而出，對於他明年一月要前往巴西參賽有很大的鼓舞作用，還有2個月可加強訓練，希望屆時也能取得佳績，為台灣在國際舞台上揚起一面國旗。

校長許自佑肯定選手與教練的共同努力，才讓小島金門也能走出一片天，同時感謝金門縣政府及蔡其雍議員的協助，讓選手跟教練可以順利出發、取得佳績凱旋而歸。

金門高中學生楊天筆（左）參加日本第三屆U18聽障田徑錦標賽，在800公尺項目力退眾多好手取得金牌，他與教練林偉倫開心的展示校旗。圖／金門高中提供
金門高中學生楊天筆（左）參加日本第三屆U18聽障田徑錦標賽，在800公尺項目力退眾多好手取得金牌，他與教練林偉倫開心的展示校旗。圖／金門高中提供

東京 金門 日本

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