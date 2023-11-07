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台東連5年上榜 南橫公路上的海端衛生所獲「奧斯卡獎」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
海端衛生所位於交通不便的南橫公路上，醫護人員克服各種困難守護居民健康。圖／台東縣府提供
海端衛生所位於交通不便的南橫公路上，醫護人員克服各種困難守護居民健康。圖／台東縣府提供

國家發展委員會公布第6屆政府服務獎，台東縣海端衛生所位處交通不便的南橫公路上，克服萬難推動偏鄉醫療，今年以「海的那一端有超越台20線的愛」為題參賽，獲得社會關懷服務類獎項。縣府指出，海端衛生所是全國唯一獲獎的衛政單位，台東縣更是非六都之中，唯一連續5年獲獎的縣市政府。

衛生局說明，「政府服務獎」堪稱政府機關的奧斯卡獎，今年共145個機關參獎，海端衛生所位處交通困難的台20線南橫公路，衛生所團隊提升自身專業素養，還要運用資源與合作，加強與地方溝通，確保醫療服務的順暢運作，成功提升偏鄉醫療的便捷性，最終脫穎而出。

縣長饒慶鈴表示，台東縣土地幅員狹長、人口密度低，醫療照護資源取得不易，她上任後推動衛生所5G遠距專科門診，促成各大醫院公私協力人力支援，陸續成立高級救護隊，將救護車升級5G設備，打造「行動急診室」；縣府已連續5年獲得政府服務獎殊榮，也讓外界看見台東縣推動偏鄉醫療的努力，以及透過科技將醫療資源帶入偏鄉。

台東縣海端衛生所推動偏鄉醫療，今年以「海的那一端有超越台20線的愛」為題，獲得社會關懷服務類獎項。圖／台東縣府提供
台東縣海端衛生所推動偏鄉醫療，今年以「海的那一端有超越台20線的愛」為題，獲得社會關懷服務類獎項。圖／台東縣府提供
海端衛生所位於交通不便的南橫公路上，醫護人員克服各種困難守護居民健康。圖／台東縣府提供
海端衛生所位於交通不便的南橫公路上，醫護人員克服各種困難守護居民健康。圖／台東縣府提供

衛生所 偏鄉 台東

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