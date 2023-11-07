全國中正盃柔道錦標賽今屏東登場 2522名選手同場角逐
全國中正盃柔道錦標賽於今天起至11日在屏東縣立體育館展開，有團體賽、個人賽及格式組比賽，再依年齡、段數、性別等，區分為社會甲乙組、大專甲乙組、高中組、國中組及國小組，共計有18個組別、2522名選手參加；教育處表示，屏東派出枋寮中學劉歆蕾、馬于辰、包睿妘、周璽恩及呂心潔等全國性比賽各量級的金牌得主，角逐佳績。
教育處表示，男子選手部分，今年7月剛在2023台北亞洲公開賽奪得60公斤級金牌的林敬翔、2023東亞青年暨青少年柔道公開賽冠軍選手台東體中簡士楷、竹圍高中賴旻洋及去年中正盃冠軍的孫立威等，都是賽事奪牌熱門人物。
女子選手部分，就讀台東體中的林桀曦於今年在2023東亞青年暨青少年柔道公開賽中，奪得青少年及青年2面金牌。此外，枋寮中學劉歆蕾、馬于辰、包睿妘、周璽恩及呂心潔是全國性比賽各量級的金牌得主，也是比賽場中焦點。
教育處指出，柔道以柔克剛，是展現力量與技巧的完美融合，教育選手以禮貌、尊重、勇氣及榮譽等高道德標準面對競爭對手，全力以赴、挑戰自我。無法到場民眾也可透過地方有線系統（第129台）、中華電信MOD（第215台）或Youtube直播頻道即時觀賞現場比賽狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言