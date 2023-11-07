全國中正盃柔道錦標賽今屏東登場 2522名選手同場角逐

全國中正盃柔道錦標賽於今天起至11日在屏東縣立體育館展開，有團體賽、個人賽及格式組比賽，再依年齡、段數、性別等，區分為社會甲乙組、大專甲乙組、高中組、國中組及國小組，共計有18個組別、2522名選手參加；教育處表示，屏東派出枋寮中學劉歆蕾、馬于辰、包睿妘、周璽恩及呂心潔等全國性比賽各量級的金牌得主，角逐佳績。

教育處表示，男子選手部分，今年7月剛在2023台北亞洲公開賽奪得60公斤級金牌的林敬翔、2023東亞青年暨青少年柔道公開賽冠軍選手台東體中簡士楷、竹圍高中賴旻洋及去年中正盃冠軍的孫立威等，都是賽事奪牌熱門人物。

女子選手部分，就讀台東體中的林桀曦於今年在2023東亞青年暨青少年柔道公開賽中，奪得青少年及青年2面金牌。此外，枋寮中學劉歆蕾、馬于辰、包睿妘、周璽恩及呂心潔是全國性比賽各量級的金牌得主，也是比賽場中焦點。