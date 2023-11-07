行道樹歸誰管 議員促釐清權責

高雄市行道樹約32萬株，易竄根的黑板樹占約4分之1，除破壞人行道，遇颱風也常倒伏，部分樹木過高未修剪也易傾倒，多名議員要求市府改種能穩定成長的原生種路樹，防範路樹傾倒威脅市民安全；專家則認為，應該改善樹穴棲地而非單純樹種問題。

高雄市行道樹傾倒、撐破樹穴造成人行道破損，成為多名議員質詢焦點，議員簡煥宗指出，市長陳其邁為發揮市區公園維管功能，將養工處改制分成道工處、公園處，但日前會勘兩處人員分不清行道樹由誰維管，尷尬又難看，應釐清權責。

議員朱信強說，高雄常見行道樹有黃連木、相思木、肖楠、赤楠等，其中美濃光明路小葉欖仁高達12公尺，直徑35公分，年平均須修剪2次，否則易有危險。另旗山黑板樹竄根嚴重，高市中正路雨豆樹漂亮，但維管負擔大，建議汰換原生樹種，把危險指數降到最低。

議員李雅靜也質疑，市府一再宣誓淨零碳排政策，但種的樹木固碳能力低，到底有多大決心淨零碳排？固碳力優質樹種分別是相思樹，光臘樹，台灣櫸木、肖楠、樟樹等，高雄市種樹應規畫這些樹種，而非只種喜歡的樹。

公園處長王妙珍說明，小葉欖仁、鐵刀木、黑板樹等淺根樹種，高市已都不種，改挑黃連木、樟樹、台灣櫸木當行道樹，不適合的樹種則在人行道改善時一併汰換。

「要解決的是樹穴棲地而非樹種問題！」高雄森林城市協會理事長莊傑任說，若將黑板樹、小葉欖仁等大喬木種在人行道小樹穴內，約15年就會撐爆，但種在開闊的植穴或公園就能撐3、40年以上。

莊傑任說明，建議高雄市區應種適合南台灣平地的水黃皮、台灣欒樹、過山香、魚木等中型喬木，長到15公尺左右就不會再長，另在樹穴裡輔以結構物讓樹木根系能向下深扎，增加樹木抓地力，就不易倒伏。