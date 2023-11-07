聽新聞
test
0:00 / 0:00

行道樹歸誰管 議員促釐清權責

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市行道樹約32萬株，易竄根的黑板樹占約4分之1，除破壞人行道，遇颱風也常倒伏，部分樹木過高未修剪也易傾倒，多名議員要求市府改種能穩定成長的原生種路樹，防範路樹傾倒威脅市民安全；專家則認為，應該改善樹穴棲地而非單純樹種問題。

高雄市行道樹傾倒、撐破樹穴造成人行道破損，成為多名議員質詢焦點，議員簡煥宗指出，市長陳其邁為發揮市區公園維管功能，將養工處改制分成道工處、公園處，但日前會勘兩處人員分不清行道樹由誰維管，尷尬又難看，應釐清權責。

議員朱信強說，高雄常見行道樹有黃連木、相思木、肖楠、赤楠等，其中美濃光明路小葉欖仁高達12公尺，直徑35公分，年平均須修剪2次，否則易有危險。另旗山黑板樹竄根嚴重，高市中正路雨豆樹漂亮，但維管負擔大，建議汰換原生樹種，把危險指數降到最低。

議員李雅靜也質疑，市府一再宣誓淨零碳排政策，但種的樹木固碳能力低，到底有多大決心淨零碳排？固碳力優質樹種分別是相思樹，光臘樹，台灣櫸木、肖楠、樟樹等，高雄市種樹應規畫這些樹種，而非只種喜歡的樹。

公園處長王妙珍說明，小葉欖仁、鐵刀木、黑板樹等淺根樹種，高市已都不種，改挑黃連木、樟樹、台灣櫸木當行道樹，不適合的樹種則在人行道改善時一併汰換。

「要解決的是樹穴棲地而非樹種問題！」高雄森林城市協會理事長莊傑任說，若將黑板樹、小葉欖仁等大喬木種在人行道小樹穴內，約15年就會撐爆，但種在開闊的植穴或公園就能撐3、40年以上。

莊傑任說明，建議高雄市區應種適合南台灣平地的水黃皮、台灣欒樹、過山香、魚木等中型喬木，長到15公尺左右就不會再長，另在樹穴裡輔以結構物讓樹木根系能向下深扎，增加樹木抓地力，就不易倒伏。

人行道 行道樹 議員

延伸閱讀

行道樹責任算誰的？ 高市民代批工務單位互踢尷尬又難看

影／驚悚撞擊畫面曝光！男子駕法拉利SF90 Stradale宜蘭高速衝撞路燈2人受傷、車頭全爛

北市都更獎勵設騎樓比人行道多1.8倍 挨批違反人本精神

9旬翁「煞車當油門」撞上台大醫院人行道 2女擦傷

相關新聞

趁演唱會哄抬房價 高市稽查開罰4旅館

高雄市近年演唱會多，也帶動市區觀光經濟，但遊客抱怨市區旅館價格「太貴了」，觀光局日前稽查發現4家旅宿業者趁機哄抬價格，其...

屏兒少機構活化 變身全齡共融中心

屏東縣三地門共融生活中心昨啟用，該中心過去是聖若瑟診所與援助兒少機構少女城，少女城卸下階段性任務，捐給屏縣府歷時近2年整...

行道樹歸誰管 議員促釐清權責

高雄市行道樹約32萬株，易竄根的黑板樹占約4分之1，除破壞人行道，遇颱風也常倒伏，部分樹木過高未修剪也易傾倒，多名議員要...

誰到潮州「摸乳巷」亂噴！警蒐證調查 公所籲提升素質

屏東縣潮州鎮建基老街上有條小巷通往長興路，巷寬1米多，巷弄內百年紅磚牆顯現地方歷史底蘊，該巷在2010年縣府老街再生計畫...

淨零學院民代班開課 高市議長康裕成喊話1個都不能翹課

「淨零學院」民代概念班今天開課，高雄市議長康裕成要求報名參加的議員「一個都𣎴能翹課」，學以致用，回到議事廳好好監督市府...

行道樹責任算誰的？ 高市民代批工務單位互踢尷尬又難看

高雄市行道樹約32萬株，易竄根的黑板樹占約4分之1，破壞人行道，遇颱風也常倒伏，部分行道過高未修剪也易傾倒，多名議員要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。