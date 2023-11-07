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屏兒少機構活化 變身全齡共融中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣三地門共融生活中心昨啟用，該中心過去是聖若瑟診所與援助兒少機構少女城，少女城卸下階段性任務，捐給屏縣府歷時近2年整修，縣府委託屏基醫療財團法人經營，可提供部落技藝傳授、文化課程、運動、日照中心等全齡服務，成為在地互助共融創新空間。

三地門共融生活中心1樓「工藝工坊」空間，將邀請部落工藝師傳授傳統技藝，配合部落遊程提供文化課程，創造在地就業機會。2樓生活機能中心提供運動課程，未來成立三地門日間照顧中心，為失能、失智長者提供日間照顧服務。

縣長周春米說，感謝屏基醫療財團法人成立全台首創，第1個匯集生活機能訓練、社區支援整合、日照、失智據點等服務的共融生活中心，讓公有建築活化。

「這是神的意思吧！」少女城前院長、修女蘇嬰珠說，當年是小朋友沒人照顧，現在是老人沒人照顧，看到少女城空間轉變，從照顧小孩到照顧長輩，內心滿是感動。

縣府社會處表示，中心相關設施皆符合全齡、無障礙規畫，提供全齡友善空間；未來也將協同專業團隊進駐，不定期辦理早療社區巡迴服務及社區篩檢，讓部落兒童篩檢後及早接受服務。

失智

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