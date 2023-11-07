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趁演唱會哄抬房價 高市稽查開罰4旅館

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄市近年演唱會多，也帶動市區觀光經濟，但遊客抱怨市區旅館價格「太貴了」，觀光局日前稽查發現4家旅宿業者趁機哄抬價格，其中「雀客快捷高雄愛河」訂房備查房價為4620元，本月11日銷售7413元，漲幅達6成，遭罰5萬元，另有3業者房價也超出備查房價，均罰款1萬元；觀光局提醒，訂房前可到「台灣旅宿網」查詢核定房價與售價是否有落差。

英國樂團Coldplay、歌手梁文音本月11日高雄開唱，帶動周邊觀光經濟，但市府接獲抱怨，指旅館價格高昂，觀光局稽查發現其中4家旅宿業者趁機哄抬價格。

高雄市觀光局表示，近期會同消保官稽查市區13家旅宿業，查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店和雀客快捷高雄愛河共4家業者，房價超出原備查房價。

觀光局 愛河 高雄市

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