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馬祖漁民控中國船開進港偷竊 海巡：加強巡邏防制

中央社／ 連江縣6日電

馬祖東莒漁民說，他的船停放在大浦港，結果船上所有物品今天清晨遭中國船隻偷走，且中國船進到馬祖港內已是長期問題。海巡單位說，未來將加強巡邏密度，防制類似案件發生。

馬祖東莒曹姓漁民今天告訴中央社記者，昨天下午近5時，他看到中國小快艇進到大浦港，於是趕緊向海巡單位報案，結果海巡沒有任何船隻來。他今天上午6時許要出港時，隨著要安檢的岸巡人員一起查看船隻，結果發現船上的馬達、電瓶、油箱以及放在船上的網子全部被偷了，「我只剩下船」，欲哭無淚。

曹姓漁民說，馬祖民風純樸，沒有人會偷這種東西。他在船上找到一個打火機，並提供給警方，才發現打火機瓶身有非常細小的簡體字，可確定是中國船所為。

曹姓漁民表示，這2年多來，中國船都會直接開進東莒港口，只不過以前是開較慢的大型木頭船，後來都開速度非常快的小型快艇，直接駛進港口捕魚、採集螺貝類等。他一直向海巡與岸巡單位反映，但少有相關作為，甚至來的時候不抓也不趕。

他感嘆：「這不只是生財工具沒了的問題，我去買了以後安全嗎？再裝上去誰能保護我？大家沒辦法生活了。」

東莒居民林文福則說，中國船在風平浪靜時肯定跑出來，這狀況沒改善過，中國船不僅會下網子，還會停在港內休息，因為港內會無風無浪。

林文福也在社群網站臉書（Facebook）發文提到這起事件，下方湧入許多馬祖居民留言，有人說南竿梅石澳口昨天有中國漁船離岸邊不到20公尺，不疾不徐大剌剌的在收網，很奇妙的是此時海巡或岸巡都不會在現場或海上執勤，之前也擔心過，如果夜不閉戶會不會發生登岸偷竊事件，沒想到現在已先發生在海上。

還有人說，昨天下午在南竿芙蓉澳也有中國快艇直接開到裡面、甚至上岸，大約10幾分鐘才開走；也有旅客表示，真的很誇張，「要不是過來旅遊，都不知道我們的離島完全無國防，居民竟要受這種委屈」。

海巡署金馬澎分署第十一巡防區表示，6日凌晨在馬祖北竿海域偵獲多艘越界目標，隨即通報海巡隊趕往北竿海域驅離防堵越界中國大陸船隻。另接獲漁民報案失竊後，立即調派船艇出勤，岸際巡邏人員也到場協處，並通報東莒派出所依法偵辦。未來將加強案發地點岸、海巡邏密度，全力防制類似案件再發生。

馬祖海巡隊副隊長李志平說，目前仍在持續追查案發經過。昨天下午曹姓漁民報案時，海巡的船艇正好在南竿維修，後續修好後又處理好幾組拖網漁船的案件，因此未即時到東莒出勤。

李志平表示，東莒沒有海巡駐地，必須仰賴西莒海巡過去執勤，人力又相當有限；但一般而言，只要報案就會緊急出勤。

馬祖 海巡署 東莒

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